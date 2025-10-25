LA NACION

Resultados del esprint en Malasia y clasificación del Mundial de MotoGP

Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Malasia, disputada este sábado en el circuito de

Resultados del esprint en Malasia y clasificación del Mundial de MotoGP

Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Malasia, disputada este sábado en el circuito de Sepang, y clasificación general de la MotoGP al término de la misma y antes de la carrera principal del domingo:

- Clasificación del esprint:

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) en 19:53.725

2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) à 2.259

3. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 3.138

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 5.155

5. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 6.541

6. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 8.468

7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 10.232

8. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 12.627

9. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 12.974

10. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 14.515

11. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 14.924

12. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 15.394

13. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 15.461

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 17.601

15. Álex Rins (ESP/Yamaha) 17.721

16. Brad Binder (RSA/KTM) 18.248

17. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 22.398

18. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 22.478

19. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 25.412

20. Michele Pirro (ITA/Ducati) 26.074

. Abandonos:

Joan Mir (ESP/Honda)

Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac)

Luca Marini (ITA/Honda)

- Clasificación del Mundial después de la carrera esprint del GP de Malasia:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 pts

2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 388

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 286

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 285

5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 239

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 216

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 213

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 190

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 170

10. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 146

11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 130

12. Brad Binder (RSA/KTM) 126

13. Luca Marini (ITA/Honda) 120

14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 97

15. Joan Mir (ESP/Honda) 77

16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 73

17. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72

18. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 66

19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 60

20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 36

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34

22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 23

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8

26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 6

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

28. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0

