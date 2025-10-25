Resultados del esprint en Malasia y clasificación del Mundial de MotoGP
Resultado de la carrera esprint del Gran Premio de Malasia, disputada este sábado en el circuito de Sepang, y clasificación general de la MotoGP al término de la misma y antes de la carrera principal del domingo:
- Clasificación del esprint:
1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) en 19:53.725
2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) à 2.259
3. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 3.138
4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 5.155
5. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 6.541
6. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 8.468
7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 10.232
8. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 12.627
9. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 12.974
10. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 14.515
11. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 14.924
12. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 15.394
13. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 15.461
14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 17.601
15. Álex Rins (ESP/Yamaha) 17.721
16. Brad Binder (RSA/KTM) 18.248
17. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 22.398
18. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 22.478
19. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 25.412
20. Michele Pirro (ITA/Ducati) 26.074
. Abandonos:
Joan Mir (ESP/Honda)
Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac)
Luca Marini (ITA/Honda)
- Clasificación del Mundial después de la carrera esprint del GP de Malasia:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 pts
2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 388
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 286
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 285
5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 239
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 216
7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 213
8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 190
9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 170
10. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 146
11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 130
12. Brad Binder (RSA/KTM) 126
13. Luca Marini (ITA/Honda) 120
14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 97
15. Joan Mir (ESP/Honda) 77
16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 73
17. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72
18. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 66
19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 60
20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 36
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34
22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 23
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8
26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 6
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
28. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0
