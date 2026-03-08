LA NACION

Resultados del GP de Australia de F1 y clasificaciones del Mundial

A continuación los resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, primera de las 24 carreras del calendario de 2026, disputada este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne:

1. George Russell (GBR/Mercedes) en 1 hr 23:06.801

2. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 2.974

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 15.519

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 16.144

5. Lando Norris (GBR/McLaren) a 51.741

6. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 54.617

7. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 1 vuelta

8. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) a 1 vuelta

9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 vuelta

11. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 vuelta

12. Alexander Albon (THA/Williams) a 1 vuelta

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 1 vuelta

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 2 vueltas

15. Carlos Sainz (ESP/Williams) a 2 vueltas

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) a 3 vueltas

Abandonos durante carrera: fernando Alonso (Aston Martin), valtteri Bottas (Cadillac), isack Hadjar (Red Bull).

Abandonos previos: oscar Piastri (McLaren), nico Hulkenberg (Audi).

. Clasificaciones:

- Mundial de pilotos:

1. George Russell (GBR) 25 puntos

2. Kimi Antonelli (ITA) 18

3. Charles Leclerc (MON) 15

4. Lewis Hamilton (GBR) 12

5. Lando Norris (GBR) 10

6. Max Verstappen (NED) 8

7. Oliver Bearman (GBR) 6

8. Arvid Lindblad (GBR) 4

9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

10. Pierre Gasly (FRA) 1

- Mundial de Constructores:

1. Mercedes 43 puntos

2. Ferrari 27

3. McLaren 10

4. Red Bull 8

5. Haas 6

6. Racing Bulls 4

7. Audi 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0

