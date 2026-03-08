Resultados del GP de Australia de F1 y clasificaciones del Mundial
A continuación los resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, primera de las 24 carreras del calendario de 2026, disputada este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne:
1. George Russell (GBR/Mercedes) en 1 hr 23:06.801
2. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 2.974
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 15.519
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 16.144
5. Lando Norris (GBR/McLaren) a 51.741
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 54.617
7. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 1 vuelta
8. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) a 1 vuelta
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 vuelta
11. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 vuelta
12. Alexander Albon (THA/Williams) a 1 vuelta
13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 1 vuelta
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 2 vueltas
15. Carlos Sainz (ESP/Williams) a 2 vueltas
16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) a 3 vueltas
Abandonos durante carrera: fernando Alonso (Aston Martin), valtteri Bottas (Cadillac), isack Hadjar (Red Bull).
Abandonos previos: oscar Piastri (McLaren), nico Hulkenberg (Audi).
. Clasificaciones:
- Mundial de pilotos:
1. George Russell (GBR) 25 puntos
2. Kimi Antonelli (ITA) 18
3. Charles Leclerc (MON) 15
4. Lewis Hamilton (GBR) 12
5. Lando Norris (GBR) 10
6. Max Verstappen (NED) 8
7. Oliver Bearman (GBR) 6
8. Arvid Lindblad (GBR) 4
9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
10. Pierre Gasly (FRA) 1
- Mundial de Constructores:
1. Mercedes 43 puntos
2. Ferrari 27
3. McLaren 10
4. Red Bull 8
5. Haas 6
6. Racing Bulls 4
7. Audi 2
8. Alpine 1
9. Williams 0
10. Cadillac 0
11. Aston Martin 0