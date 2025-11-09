Resultados del GP de Brasil y clasificaciones del campeonato mundial de Fórmula 1
Resultados del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, ganado este domingo por el británico Lando Norris, de McLaren, y clasificaciones actualizadas del mundial.
- Resultados del GP de Brasil
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 305.939 km en 1h32:01.596
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 10.388
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 10.750
4. George Russell (GBR/Mercedes) a 15.267
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 15.749
6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 29.630
7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 52.642
8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 52.873
9. Nico Hülkenberg (GER/Sauber) a 53.324
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 53.914
11. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 54.184
12. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 54.696
13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 55.420
14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 55.766
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 57.777
16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 58.247
17. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 69.176
Abandonos:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) / Choque - 1ª vuelta.
Charles Leclerc (MON/Ferrari) / Choque - 6ª vuelta.
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) / Problema mecánico - 42ª vuelta
- Posiciones del campeonato mundial de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 390 puntos
2. Oscar Piastri (AUS) 366
3. Max Verstappen (NED) 341
4. George Russell (GBR) 276
5. Charles Leclerc (MON) 214
6. Lewis Hamilton (GBR) 148
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 122
8. Alexander Albon (THA) 73
9. Nico Hülkenberg (GER) 43
10. Isack Hadjar (FRA) 43
11. Oliver Bearman (GBR) 40
12. Fernando Alonso (ESP) 40
13. Carlos Sainz Jr (ESP) 38
14. Liam Lawson (NZL) 36
15. Lance Stroll (CAN) 32
16. Estéban Ocon (FRA) 30
17. Yuki Tsunoda (JPN) 28
18. Pierre Gasly (FRA) 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Posiciones del campeonato mundial de constructores:
1. McLaren-Mercedes 756 puntos YA CAMPEÓN
2. Mercedes 398
3. Red Bull 366
4. Ferrari 362
5. Williams-Mercedes 111
6. Racing Bulls-Red Bull 82
7. Aston Martin-Mercedes 72
8. Haas-Ferrari 70
9. Sauber-Ferrari 62
10. Alpine-Renault 22
