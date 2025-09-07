LA NACION

Resultados del GP de Cataluña de MotoGP y clasificaciones

Resultado del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, decimoquinta carrera del campeonato mundial (de 22)

- Resultado del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, decimoquinta carrera del campeonato mundial (de 22), disputada este domingo en el circuito de Montmeló.

1. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 40:14.093

2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) a 40:15.833

3. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 40:19.655

4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 40:27.466

5. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 40:28.502

6. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 40:29.148

7. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 40:30.141

8. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 40:30.465

9. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 40:31.030

10. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 40:32.585

11. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 40:33.582

12. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 40:34.252

13. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 40:36.885

14. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 40:38.444

15. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 40:38.685

16. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 40:51.486

17. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 40:57.295

Los demás pilotos no terminaron

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 487 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 305

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 183

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161

8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 129

9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 127

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 95

12. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 82

14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 78

15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 54

18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 29

21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 17

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

