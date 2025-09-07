Resultados del GP de Cataluña de MotoGP y clasificaciones
Resultado del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, decimoquinta carrera del campeonato mundial (de 22)
- Resultado del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, decimoquinta carrera del campeonato mundial (de 22), disputada este domingo en el circuito de Montmeló.
1. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 40:14.093
2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) a 40:15.833
3. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 40:19.655
4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 40:27.466
5. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 40:28.502
6. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 40:29.148
7. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 40:30.141
8. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 40:30.465
9. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 40:31.030
10. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 40:32.585
11. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 40:33.582
12. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 40:34.252
13. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 40:36.885
14. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 40:38.444
15. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 40:38.685
16. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 40:51.486
17. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 40:57.295
Los demás pilotos no terminaron
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 487 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 305
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 183
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161
8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 129
9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 127
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 95
12. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 82
14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 78
15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 54
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 29
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 17
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
