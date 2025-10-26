Resultados del GP de México y clasificaciones del Mundial de Fórmula 1

A continuación, los resultados del Gran Premio de México, ganado este domingo por el británico Lando Norris (McLaren), y las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1:

-- Resultados del Gran Premio de México:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) los 305,584 km en 1h37:58.574

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.324

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 31.049

4. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 40.955

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 42.065

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 47.837

7. George Russell (GBR/Mercedes) 50.287

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 56.446

9. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:15.464

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:16.863

11. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.048

12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 3 vueltas

* Los demás pilotos no terminaron

-- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 357 puntos

2. Oscar Piastri (AUS) 356

3. Max Verstappen (NED) 321

4. George Russell (GBR) 258

5. Charles Leclerc (MON) 210

6. Lewis Hamilton (GBR) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 97

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hülkenberg (GER) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Oliver Bearman (GBR) 32

14. Lance Stroll (CAN) 32

15. Liam Lawson (NZL) 30

16. Estéban Ocon (FRA) 30

17. Yuki Tsunoda (JPN) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

-- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 713 puntos CAMPEÓN

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 69

8. Haas-Ferrari 62

9. Sauber-Ferrari 60

10. Alpine-Renault 20

bds-raa/ma