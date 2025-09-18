Resultados del jueves en 1ª ronda del ATP 250 de Chengdú

LA NACION

Resultados del jueves en primera ronda del ATP 250 de Chengdu, en China, que se disputa bajo techo y sobre pista dura:

. Individual masculino - Primera ronda:

Dino Prizmic (CRO) derrotó a Terence Atmane (FRA) 6-4, 6-3

Mackenzie McDonald (USA) a Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 3-6, 6-3

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Billy Harris (GBR) 7-6 (7/5), 6-3

Taro Daniel (JPN) a Coleman Wong (HKG) 6-3, 6-2

Alexander Shevchenko (KAZ) a Gael Monfils (FRA) 6-7 (3/7), 6-3, 1-0 y abandono

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.6) a Filip Misolic (AUT) 3-6, 6-1, 6-4

Lorenzo Sonego (ITA/N.8) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 4-6, 6-3, 6-1

Alejandro Tabilo (CHI) a Jordan Thompson (AUS) 6-4, 6-3

