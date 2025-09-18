Resultados del jueves en 1ª ronda del ATP 250 de Chengdú
Resultados del jueves en primera ronda del ATP 250 de Chengdu, en China, que se disputa bajo techo y sobre pista dura:
. Individual masculino - Primera ronda:
Dino Prizmic (CRO) derrotó a Terence Atmane (FRA) 6-4, 6-3
Mackenzie McDonald (USA) a Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 3-6, 6-3
Nikoloz Basilashvili (GEO) a Billy Harris (GBR) 7-6 (7/5), 6-3
Taro Daniel (JPN) a Coleman Wong (HKG) 6-3, 6-2
Alexander Shevchenko (KAZ) a Gael Monfils (FRA) 6-7 (3/7), 6-3, 1-0 y abandono
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.6) a Filip Misolic (AUT) 3-6, 6-1, 6-4
Lorenzo Sonego (ITA/N.8) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 4-6, 6-3, 6-1
Alejandro Tabilo (CHI) a Jordan Thompson (AUS) 6-4, 6-3
