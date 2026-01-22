Resultados del jueves en el Abierto de Australia

LA NACION

Resultados de este jueves en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que se disputa en Melbourne:

-- HOMBRES

- Segunda ronda

Jakub Mensik (CZE/N.16) derrotó a Rafael Jodar (ESP) 6-2, 6-4, 6-4

Valentin Vacherot (MON/N.30) a Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2

Karen Khachanov (RUS/N.15) a Nishesh Basavareddy (USA) 6-1, 6-4, 6-3

Luciano Darderi (ITA/N.22) a Sebastián Báez (ARG) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3

-- MUJERES

- Segunda ronda

Jessica Pegula (USA/N.6) derrotó a McCartney Kessler (USA) 6-0, 6-2

Oksana Selekhmeteva (RUS) a Paula Badosa (ESP/N.25) 6-4, 6-4

Karolína Plísková (CZE) a Janice Tjen (INA) 6-4, 6-4

Madison Keys (USA/N.9) a Ashlyn Krueger (USA) 6-1, 7-5

