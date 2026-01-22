Resultados del jueves en el Abierto de Australia
Resultados de este jueves en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que se disputa en Melbourne:
-- HOMBRES
- Segunda ronda
Jakub Mensik (CZE/N.16) derrotó a Rafael Jodar (ESP) 6-2, 6-4, 6-4
Valentin Vacherot (MON/N.30) a Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2
Karen Khachanov (RUS/N.15) a Nishesh Basavareddy (USA) 6-1, 6-4, 6-3
Luciano Darderi (ITA/N.22) a Sebastián Báez (ARG) 6-3, 1-6, 6-4, 6-3
-- MUJERES
- Segunda ronda
Jessica Pegula (USA/N.6) derrotó a McCartney Kessler (USA) 6-0, 6-2
Oksana Selekhmeteva (RUS) a Paula Badosa (ESP/N.25) 6-4, 6-4
Karolína Plísková (CZE) a Janice Tjen (INA) 6-4, 6-4
Madison Keys (USA/N.9) a Ashlyn Krueger (USA) 6-1, 7-5