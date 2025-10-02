Resultados del jueves en el Masters 1000 ATP de Shanghái

```html

Resultados de este jueves en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie rápida:

. Individuales masculinos - Primera ronda:

Arthur Cazaux (FRA) derrotó a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 3-6, 7-5

Matteo Arnaldi (ITA) a Rei Sakamoto (JPN) 7-6 (7/3), 6-4

Dalibor Svrcina (CZE) a Wu Yibing (CHN) 7-5, 0-0 y abandono

Shang Juncheng (CHN) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 3-6, 6-3

Nuno Borges (POR) a Botic van de Zandschulp (NED) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Kamil Majchrzak (POL) a Ethan Quinn (USA) 6-3, 6-4

Camilo Ugo Carabelli (ARG) a Terence Atmane (FRA) 4-4 y abandono

Valentin Royer (FRA) a Mariano Navone (ARG) 3-6, 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-7 (3/7), 1-0 y abandono

Christopher O'Connell (AUS) a Damir Dzumhur (BIH) 6-2, 6-4

Quentin Halys (FRA) a Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-2

Alejandro Tabilo (CHI) a Marcos Giron (USA) 6-4, 6-3

Jesper de Jong (NED) a Zhou Yi (CHN) 6-7 (1/7), 6-2, 7-6 (7/3)

Bu Yunchaokete (CHN) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3

Francisco Comesaña (ARG) a Ugo Blanchet (FRA) 6-4, 6-2

Benjamin Bonzi (FRA) a Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/2), 6-4

Jenson Brooksby (USA) a James Trotter (JPN) 7-6 (7/2), 6-1

