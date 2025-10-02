Resultados del jueves en el Masters 1000 ATP de Shanghái
Resultados de este jueves en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Masters
Resultados de este jueves en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie rápida:
. Individuales masculinos - Primera ronda:
Arthur Cazaux (FRA) derrotó a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 3-6, 7-5
Matteo Arnaldi (ITA) a Rei Sakamoto (JPN) 7-6 (7/3), 6-4
Dalibor Svrcina (CZE) a Wu Yibing (CHN) 7-5, 0-0 y abandono
Shang Juncheng (CHN) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 3-6, 6-3
Nuno Borges (POR) a Botic van de Zandschulp (NED) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)
Kamil Majchrzak (POL) a Ethan Quinn (USA) 6-3, 6-4
Camilo Ugo Carabelli (ARG) a Terence Atmane (FRA) 4-4 y abandono
Valentin Royer (FRA) a Mariano Navone (ARG) 3-6, 6-4, 6-4
Arthur Rinderknech (FRA) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-7 (3/7), 1-0 y abandono
Christopher O'Connell (AUS) a Damir Dzumhur (BIH) 6-2, 6-4
Quentin Halys (FRA) a Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-2
Alejandro Tabilo (CHI) a Marcos Giron (USA) 6-4, 6-3
Jesper de Jong (NED) a Zhou Yi (CHN) 6-7 (1/7), 6-2, 7-6 (7/3)
Bu Yunchaokete (CHN) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3
Francisco Comesaña (ARG) a Ugo Blanchet (FRA) 6-4, 6-2
Benjamin Bonzi (FRA) a Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/2), 6-4
Jenson Brooksby (USA) a James Trotter (JPN) 7-6 (7/2), 6-1
