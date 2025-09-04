Resultados del jueves en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este jueves:

- Grupo A:

Eslovaquia 2 Hancko (42), Strelec (55)

Alemania 0

Luxemburgo 1 Dardari (30)

Irlanda del Norte 3 Reid (8), Charles (46), Devenny (70)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Irlanda del Norte 3 1 1 0 0 3 1

2. Eslovaquia 3 1 1 0 0 2 0

3. Luxemburgo 0 1 0 0 1 1 3

4. Alemania 0 1 0 0 1 0 2

- Grupo E:

Bulgaria 0

España 3 Oyarzabal (5), Cucurella (30), Merino (38)

Georgia 2 Davitashvili (63), Kvaratskhelia (90+8)

Turquía 3 Muldur (3), Aktürkoglu (41, 52)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 3 1 1 0 0 3 0

2. Turquía 3 1 1 0 0 3 2

3. Georgia 0 1 0 0 1 2 3

4. Bulgaria 0 1 0 0 1 0 3

- Grupo G:

Lituania 1 Satariano (83)

Malta 1 Gineitis (90+7 de penal)

Países Bajos Dumfries (28)

Polonia Cash (80)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Países Bajos 7 3 2 1 0 11 1

2. Polonia 7 4 2 1 1 5 3

3. Finlandia 7 4 2 1 1 5 5

4. Lituania 3 4 0 3 1 3 4

5. Malta 2 5 0 2 3 1 12

- Grupo J:

Kazajistán 0

Gales 1 Moore (25)

Liechtenstein 0

Bélgica 6 De Cuyper (29), Tielemans (46, 70 de penal), Theate (60), De Bruyne (62), Fofana (90+1)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Gales 10 5 3 1 1 11 6

2. Macedonia del Norte 8 4 2 2 0 6 2

3. Bélgica 7 3 2 1 0 11 4

4. Kazajstán 3 4 1 0 3 3 5

5. Liechtenstein 0 4 0 0 4 0 14

