Resultados del jueves en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este jueves:
- Grupo A:
Eslovaquia 2 Hancko (42), Strelec (55)
Alemania 0
Luxemburgo 1 Dardari (30)
Irlanda del Norte 3 Reid (8), Charles (46), Devenny (70)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Irlanda del Norte 3 1 1 0 0 3 1
2. Eslovaquia 3 1 1 0 0 2 0
3. Luxemburgo 0 1 0 0 1 1 3
4. Alemania 0 1 0 0 1 0 2
- Grupo E:
Bulgaria 0
España 3 Oyarzabal (5), Cucurella (30), Merino (38)
Georgia 2 Davitashvili (63), Kvaratskhelia (90+8)
Turquía 3 Muldur (3), Aktürkoglu (41, 52)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. España 3 1 1 0 0 3 0
2. Turquía 3 1 1 0 0 3 2
3. Georgia 0 1 0 0 1 2 3
4. Bulgaria 0 1 0 0 1 0 3
- Grupo G:
Lituania 1 Satariano (83)
Malta 1 Gineitis (90+7 de penal)
Países Bajos Dumfries (28)
Polonia Cash (80)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Países Bajos 7 3 2 1 0 11 1
2. Polonia 7 4 2 1 1 5 3
3. Finlandia 7 4 2 1 1 5 5
4. Lituania 3 4 0 3 1 3 4
5. Malta 2 5 0 2 3 1 12
- Grupo J:
Kazajistán 0
Gales 1 Moore (25)
Liechtenstein 0
Bélgica 6 De Cuyper (29), Tielemans (46, 70 de penal), Theate (60), De Bruyne (62), Fofana (90+1)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Gales 10 5 3 1 1 11 6
2. Macedonia del Norte 8 4 2 2 0 6 2
3. Bélgica 7 3 2 1 0 11 4
4. Kazajstán 3 4 1 0 3 3 5
5. Liechtenstein 0 4 0 0 4 0 14
