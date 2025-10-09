Resultados del jueves en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este jueves:
- Grupo C
Bielorrusia - Dinamarca 0 - 6
Escocia - Grecia 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Dinamarca 7 3 2 1 0 9 0
2. Escocia 7 3 2 1 0 5 1
3. Grecia 3 3 1 0 2 6 7
4. Bielorrusia 0 3 0 0 3 1 13
- Grupo G
Malta - Países Bajos 0 - 4
Finlandia - Lituania 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Países Bajos 13 5 4 1 0 18 3
2. Polonia 10 5 3 1 1 8 4
3. Finlandia 10 6 3 1 2 8 9
4. Lituania 3 6 0 3 3 6 9
5. Malta 2 6 0 2 4 1 16
- Grupo H
Chipre - Bosnia 2 - 2
Austria - San Marino 10 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Austria 15 5 5 0 0 19 2
2. Bosnia 13 6 4 1 1 13 5
3. Rumania 7 5 2 1 2 10 6
4. Chipre 5 6 1 2 3 7 9
5. San Marino 0 6 0 0 6 1 28
- Grupo L
República Checa - Croacia 0 - 0
Islas Feroe - Montenegro 4 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Croacia 13 5 4 1 0 17 1
2. República Checa 13 6 4 1 1 11 6
3. Islas Feroe 9 6 3 0 3 8 5
4. Montenegro 6 6 2 0 4 4 13
5. Gibraltar 0 5 0 0 5 2 17
