LA NACION

Resultados del jueves en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados del jueves en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Resultados del jueves en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026FIFA

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este jueves:

- Grupo C

Bielorrusia - Dinamarca 0 - 6

Escocia - Grecia 3 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Dinamarca 7 3 2 1 0 9 0

2. Escocia 7 3 2 1 0 5 1

3. Grecia 3 3 1 0 2 6 7

4. Bielorrusia 0 3 0 0 3 1 13

- Grupo G

Malta - Países Bajos 0 - 4

Finlandia - Lituania 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Países Bajos 13 5 4 1 0 18 3

2. Polonia 10 5 3 1 1 8 4

3. Finlandia 10 6 3 1 2 8 9

4. Lituania 3 6 0 3 3 6 9

5. Malta 2 6 0 2 4 1 16

- Grupo H

Chipre - Bosnia 2 - 2

Austria - San Marino 10 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Austria 15 5 5 0 0 19 2

2. Bosnia 13 6 4 1 1 13 5

3. Rumania 7 5 2 1 2 10 6

4. Chipre 5 6 1 2 3 7 9

5. San Marino 0 6 0 0 6 1 28

- Grupo L

República Checa - Croacia 0 - 0

Islas Feroe - Montenegro 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Croacia 13 5 4 1 0 17 1

2. República Checa 13 6 4 1 1 11 6

3. Islas Feroe 9 6 3 0 3 8 5

4. Montenegro 6 6 2 0 4 4 13

5. Gibraltar 0 5 0 0 5 2 17

bds-dam/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Hace 25 años le dijeron que iba a desarrollar Alzheimer, ¿por qué no le pasó?
    1

    “Es un caso asombroso”: hace 25 años le dijeron que iba a desarrollar Alzheimer, ¿por qué no le pasó?

  2. En lo que va del año el mercado de la maquinaria agrícola creció un 9,3%
    2

    “Sin acelerar, pero tampoco frenando”: en lo que va del año el mercado de la maquinaria agrícola creció un 9,3%

  3. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    3

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  4. Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política
    4

    Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política

Cargando banners ...