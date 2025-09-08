LA NACION

Resultados del lunes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…

Resultados del lunes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Miguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este lunes:

- Grupo B

Suiza - Eslovenia 3 - 0

Kosovo - Suecia 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 6 2 2 0 0 7 0

2. Kosovo 3 2 1 0 1 2 4

3. Suecia 1 2 0 1 1 2 4

4. Eslovenia 1 2 0 1 1 2 5

- Grupo C

Grecia - Dinamarca 0 - 3

Bielorrusia - Escocia 0 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Dinamarca 4 2 1 1 0 3 0

2. Escocia 4 2 1 1 0 2 0

3. Grecia 3 2 1 0 1 5 4

4. Bielorrusia 0 2 0 0 2 1 7

- Grupo I

Israel - Italia 4 - 5

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 12 4 4 0 0 13 2

2. Italia 9 4 3 0 1 12 7

3. Israel 9 5 3 0 2 15 11

4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13

5. Moldavia 0 4 0 0 4 2 14

- Grupo L

Croacia - Montenegro 4 - 0

Gibraltar - Islas Feroe 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Croacia 12 4 4 0 0 17 1

2. República Checa 12 5 4 0 1 11 6

3. Islas Feroe 6 5 2 0 3 4 5

4. Montenegro 6 5 2 0 3 4 9

5. Gibraltar 0 5 0 0 5 2 17

