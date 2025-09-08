Resultados del lunes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este lunes:
- Grupo B
Suiza - Eslovenia 3 - 0
Kosovo - Suecia 2 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Suiza 6 2 2 0 0 7 0
2. Kosovo 3 2 1 0 1 2 4
3. Suecia 1 2 0 1 1 2 4
4. Eslovenia 1 2 0 1 1 2 5
- Grupo C
Grecia - Dinamarca 0 - 3
Bielorrusia - Escocia 0 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Dinamarca 4 2 1 1 0 3 0
2. Escocia 4 2 1 1 0 2 0
3. Grecia 3 2 1 0 1 5 4
4. Bielorrusia 0 2 0 0 2 1 7
- Grupo I
Israel - Italia 4 - 5
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 12 4 4 0 0 13 2
2. Italia 9 4 3 0 1 12 7
3. Israel 9 5 3 0 2 15 11
4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13
5. Moldavia 0 4 0 0 4 2 14
- Grupo L
Croacia - Montenegro 4 - 0
Gibraltar - Islas Feroe 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Croacia 12 4 4 0 0 17 1
2. República Checa 12 5 4 0 1 11 6
3. Islas Feroe 6 5 2 0 3 4 5
4. Montenegro 6 5 2 0 3 4 9
5. Gibraltar 0 5 0 0 5 2 17
