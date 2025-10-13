LA NACION

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos…

Resultados del lunes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este lunes:

- Grupo A:

Eslovaquia - Luxemburgo 2 - 0

Irlanda del Norte - Alemania 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Alemania 9 4 3 0 1 8 3

2. Eslovaquia 9 4 3 0 1 5 2

3. Irlanda del Norte 6 4 2 0 2 6 5

4. Luxemburgo 0 4 0 0 4 1 10

- Grupo B:

Suecia - Kosovo 0 - 1

Eslovenia - Suiza 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 10 4 3 1 0 9 0

2. Kosovo 7 4 2 1 1 3 4

3. Eslovenia 3 4 0 3 1 2 5

4. Suecia 1 4 0 1 3 2 7

- Grupo D:

Ucrania - Azerbaiyán 2 - 1

Islandia - Francia 2 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 10 4 3 1 0 9 3

2. Ucrania 7 4 2 1 1 8 7

3. Islandia 4 4 1 1 2 11 9

4. Azerbaiyán 1 4 0 1 3 2 11

- Grupo J:

Macedonia del Norte - Kazajistán 1 - 1

Gales - Bélgica 2 - 4

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bélgica 14 6 4 2 0 21 6

2. Macedonia del Norte 13 7 3 4 0 12 3

3. Gales 10 6 3 1 2 13 10

4. Kazajstán 7 7 2 1 4 8 12

5. Liechtenstein 0 6 0 0 6 0 23

