Resultados del lunes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este lunes:

- Grupo A:

Eslovaquia - Luxemburgo 2 - 0

Irlanda del Norte - Alemania 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Alemania 9 4 3 0 1 8 3

2. Eslovaquia 9 4 3 0 1 5 2

3. Irlanda del Norte 6 4 2 0 2 6 5

4. Luxemburgo 0 4 0 0 4 1 10

- Grupo B:

Suecia - Kosovo 0 - 1

Eslovenia - Suiza 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 10 4 3 1 0 9 0

2. Kosovo 7 4 2 1 1 3 4

3. Eslovenia 3 4 0 3 1 2 5

4. Suecia 1 4 0 1 3 2 7

- Grupo D:

Ucrania - Azerbaiyán 2 - 1

Islandia - Francia 2 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 10 4 3 1 0 9 3

2. Ucrania 7 4 2 1 1 8 7

3. Islandia 4 4 1 1 2 11 9

4. Azerbaiyán 1 4 0 1 3 2 11

- Grupo J:

Macedonia del Norte - Kazajistán 1 - 1

Gales - Bélgica 2 - 4

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bélgica 14 6 4 2 0 21 6

2. Macedonia del Norte 13 7 3 4 0 12 3

3. Gales 10 6 3 1 2 13 10

4. Kazajstán 7 7 2 1 4 8 12

5. Liechtenstein 0 6 0 0 6 0 23

