Resultados del lunes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos…
- 1 minuto de lectura'
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este lunes:
- Grupo A:
Eslovaquia - Luxemburgo 2 - 0
Irlanda del Norte - Alemania 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Alemania 9 4 3 0 1 8 3
2. Eslovaquia 9 4 3 0 1 5 2
3. Irlanda del Norte 6 4 2 0 2 6 5
4. Luxemburgo 0 4 0 0 4 1 10
- Grupo B:
Suecia - Kosovo 0 - 1
Eslovenia - Suiza 0 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Suiza 10 4 3 1 0 9 0
2. Kosovo 7 4 2 1 1 3 4
3. Eslovenia 3 4 0 3 1 2 5
4. Suecia 1 4 0 1 3 2 7
- Grupo D:
Ucrania - Azerbaiyán 2 - 1
Islandia - Francia 2 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Francia 10 4 3 1 0 9 3
2. Ucrania 7 4 2 1 1 8 7
3. Islandia 4 4 1 1 2 11 9
4. Azerbaiyán 1 4 0 1 3 2 11
- Grupo J:
Macedonia del Norte - Kazajistán 1 - 1
Gales - Bélgica 2 - 4
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bélgica 14 6 4 2 0 21 6
2. Macedonia del Norte 13 7 3 4 0 12 3
3. Gales 10 6 3 1 2 13 10
4. Kazajstán 7 7 2 1 4 8 12
5. Liechtenstein 0 6 0 0 6 0 23
bds-dam/pm
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
“Vino más gente de la que esperábamos”: la conmovedora ceremonia para homenajear al “influencer de Dios”
- 2
“Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
- 3
De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
- 4
Los hermanos Bossi y Julieta Novarro apuestan por un nuevo formato en la noche porteña