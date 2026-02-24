Resultados del martes en ATP 500 de Dubái
Individual masculino - Primera ronda:
Pablo Carreño Busta (ESP) derrotó a Denis Shapovalov (CAN) 6-2, 6-4
Jirí Lehecka (CZE/N.8) a Luca Nardi (ITA) 4-6, 6-4, 6-2
Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Shang Juncheng (CHN) 6-1, 6-3
Jenson Brooksby (USA) a Zizou Bergs (BEL) 6-3, 6-4
Karen Khachanov (RUS/N.7) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-7 (5/7), 6-2, 6-3
Andrey Rublev (RUS/N.5) a Valentin Royer (FRA) 6-3, 6-4
Ugo Humbert (FRA) a Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 7-5
Arthur Rinderknech (FRA) a Fábián Marozsán (HUN) 3-6, 6-3, 6-4
Jakub Mensík (CZE/N.6) a Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (9/7)
Alexei Popyrin (AUS) a Kamil Majchrzak (POL) 3-6, 6-3, 7-5
Tallon Griekspoor (NED) a Otto Virtanen (FIN) 6-3, 6-4
Alexander Bublik (KAZ/N.2) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 6-4