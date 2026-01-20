Resultados del martes en el Abierto de Australia
Resultados de este martes en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que se disputa en Melbourne:
-- HOMBRES
- Primera ronda
Lorenzo Musetti (ITA/N.5) ganó a Raphael Collignon (BEL) 4-6, 7-6 (7/3), 7-5, 3-2 y abandono
Lorenzo Sonego (ITA) a Carlos Taberner (ESP) 6-4, 6-0, 6-3
Ethan Quinn (USA) a Tallon Griekspoor (NED/N.23) 6-2, 6-3, 6-2
Luciano Darderi (ITA/N.22) a Christian Garín (CHI) 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/3)
-- MUJERES
- Primera ronda
Janice Tjen (INA) ganó a Leylah Fernandez (CAN/N.22) 6-2, 7-6 (7/1)
Karolina Pliskova (CZE) a Sloane Stephens (USA) 7-6 (9/7), 6-2
Ashlyn Krueger (USA) a Sara Bejlek (CZE) 6-3, 6-3
Madison Keys (USA/N.9) a Oleksandra Oliynykova (UKR) 7-6 (8/6), 6-1
Taylah Preston (AUS) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 2-6, 6-3
Wang Xinyu (CHN) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-3
Katerina Siniakova (CZE) a Panna Udvardy (HUN) 6-1, 6-2
Varvara Gracheva (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) 6-1, 2-6, 6-1
Linda Fruhvirtova (CZE) a Lulu Sun (NZL) 6-3, 7-5
Tereza Valentova (CZE) a Maya Joint (AUS/N.30) 6-4, 6-4