Resultados del martes en el Abierto de Australia

Resultados de este martes en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que

Resultados de este martes en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que se disputa en Melbourne:

-- HOMBRES

- Primera ronda

Lorenzo Musetti (ITA/N.5) ganó a Raphael Collignon (BEL) 4-6, 7-6 (7/3), 7-5, 3-2 y abandono

Lorenzo Sonego (ITA) a Carlos Taberner (ESP) 6-4, 6-0, 6-3

Ethan Quinn (USA) a Tallon Griekspoor (NED/N.23) 6-2, 6-3, 6-2

Luciano Darderi (ITA/N.22) a Christian Garín (CHI) 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/3)

-- MUJERES

- Primera ronda

Janice Tjen (INA) ganó a Leylah Fernandez (CAN/N.22) 6-2, 7-6 (7/1)

Karolina Pliskova (CZE) a Sloane Stephens (USA) 7-6 (9/7), 6-2

Ashlyn Krueger (USA) a Sara Bejlek (CZE) 6-3, 6-3

Madison Keys (USA/N.9) a Oleksandra Oliynykova (UKR) 7-6 (8/6), 6-1

Taylah Preston (AUS) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 2-6, 6-3

Wang Xinyu (CHN) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-3

Katerina Siniakova (CZE) a Panna Udvardy (HUN) 6-1, 6-2

Varvara Gracheva (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) 6-1, 2-6, 6-1

Linda Fruhvirtova (CZE) a Lulu Sun (NZL) 6-3, 7-5

Tereza Valentova (CZE) a Maya Joint (AUS/N.30) 6-4, 6-4

AFP
