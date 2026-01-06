Resultados del martes en el torneo ATP 250 de Hong Kong
Resultados del martes en el ATP 250 de Hong Kong, que se disputa...
Resultados del martes en el ATP 250 de Hong Kong, que se disputa sobre superficie dura:
Individual masculino - Primera ronda:
Tomás Etcheverry (ARG) derrotó a Valentin Royer (FRA) 6-4, 7-5
Coleman Wong (HKG) a Mariano Navone (ARG) 6-3, 7-5
Gabriel Diallo (CAN/N.6) a Jesper de Jong (NED) 6-4, 7-6 (9/7)
Alexandre Muller (FRA/N.7) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 6-4
Marcos Giron (USA) a Laslo Djere (SRB) 6-2, 6-0
Michael Mmoh (USA) a Alejandro Tabilo (CHI) 7-5, 6-4
Lorenzo Sonego (ITA/N.5) a Rei Sakamoto (JPN) 6-2, 7-6 (7/4)
Shang Juncheng (CHN) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-4
Botic van de Zandschulp (NED) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 1-6, 6-1