Resultados del martes en el torneo ATP 250 de Hong Kong

Resultados del martes en el ATP 250 de Hong Kong, que se disputa sobre superficie dura:

Individual masculino - Primera ronda:

Tomás Etcheverry (ARG) derrotó a Valentin Royer (FRA) 6-4, 7-5

Coleman Wong (HKG) a Mariano Navone (ARG) 6-3, 7-5

Gabriel Diallo (CAN/N.6) a Jesper de Jong (NED) 6-4, 7-6 (9/7)

Alexandre Muller (FRA/N.7) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 6-4

Marcos Giron (USA) a Laslo Djere (SRB) 6-2, 6-0

Michael Mmoh (USA) a Alejandro Tabilo (CHI) 7-5, 6-4

Lorenzo Sonego (ITA/N.5) a Rei Sakamoto (JPN) 6-2, 7-6 (7/4)

Shang Juncheng (CHN) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-4

Botic van de Zandschulp (NED) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 1-6, 6-1