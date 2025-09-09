Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
- 1 minuto de lectura'
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este martes:
- Grupo D
Francia - Islandia 2 - 1
Azerbaiyán - Ucrania 1 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Francia 6 2 2 0 0 4 1
2. Islandia 3 2 1 0 1 6 2
3. Ucrania 1 2 0 1 1 1 3
4. Azerbaiyán 1 2 0 1 1 1 6
- Grupo H
Martes, 9 de septiembre
Chipre - Rumania 2 - 2
Bosnia - Austria 1 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bosnia 12 5 4 0 1 11 3
2. Austria 12 4 4 0 0 9 2
3. Rumania 7 5 2 1 2 10 6
4. Chipre 4 5 1 1 3 5 7
5. San Marino 0 5 0 0 5 1 18
- Grupo F
Hungría - Portugal 2 - 3
Armenia - Irlanda 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2
2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6
3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5
4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4
- Grupo I
Noruega - Moldavia 11 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3
2. Italia 9 4 3 0 1 12 7
3. Israel 9 5 3 0 2 15 11
4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13
5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25
- Grupo K
Albania - Letonia 1 - 0
Serbia - Inglaterra 0 - 5
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0
2. Albania 8 5 2 2 1 5 3
3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5
4. Letonia 4 5 1 1 3 2 6
5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10
bds/iga
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025
- 2
Mi abuelo, el último emperador. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria
- 3
“La nevada de los loros”: alerta naranja, complicaciones y clases suspendidas en Bariloche por el clima
- 4
A Milei le urge entender cuál fue su error