Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este martes:

- Grupo D

Francia - Islandia 2 - 1

Azerbaiyán - Ucrania 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 6 2 2 0 0 4 1

2. Islandia 3 2 1 0 1 6 2

3. Ucrania 1 2 0 1 1 1 3

4. Azerbaiyán 1 2 0 1 1 1 6

- Grupo H

Martes, 9 de septiembre

Chipre - Rumania 2 - 2

Bosnia - Austria 1 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bosnia 12 5 4 0 1 11 3

2. Austria 12 4 4 0 0 9 2

3. Rumania 7 5 2 1 2 10 6

4. Chipre 4 5 1 1 3 5 7

5. San Marino 0 5 0 0 5 1 18

- Grupo F

Hungría - Portugal 2 - 3

Armenia - Irlanda 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2

2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6

3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5

4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4

- Grupo I

Noruega - Moldavia 11 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3

2. Italia 9 4 3 0 1 12 7

3. Israel 9 5 3 0 2 15 11

4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13

5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25

- Grupo K

Albania - Letonia 1 - 0

Serbia - Inglaterra 0 - 5

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0

2. Albania 8 5 2 2 1 5 3

3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5

4. Letonia 4 5 1 1 3 2 6

5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10

