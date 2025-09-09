LA NACION

Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este martes:

- Grupo D

Francia - Islandia 2 - 1

Azerbaiyán - Ucrania 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 6 2 2 0 0 4 1

2. Islandia 3 2 1 0 1 6 2

3. Ucrania 1 2 0 1 1 1 3

4. Azerbaiyán 1 2 0 1 1 1 6

- Grupo H

Martes, 9 de septiembre

Chipre - Rumania 2 - 2

Bosnia - Austria 1 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bosnia 12 5 4 0 1 11 3

2. Austria 12 4 4 0 0 9 2

3. Rumania 7 5 2 1 2 10 6

4. Chipre 4 5 1 1 3 5 7

5. San Marino 0 5 0 0 5 1 18

- Grupo F

Hungría - Portugal 2 - 3

Armenia - Irlanda 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2

2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6

3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5

4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4

- Grupo I

Noruega - Moldavia 11 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3

2. Italia 9 4 3 0 1 12 7

3. Israel 9 5 3 0 2 15 11

4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13

5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25

- Grupo K

Albania - Letonia 1 - 0

Serbia - Inglaterra 0 - 5

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0

2. Albania 8 5 2 2 1 5 3

3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5

4. Letonia 4 5 1 1 3 2 6

5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10

