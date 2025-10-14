LA NACION

Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos…

Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este martes:

- Grupo E

Turquía - Georgia 4 - 1

España - Bulgaria 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 12 4 4 0 0 15 0

2. Turquía 9 4 3 0 1 13 10

3. Georgia 3 4 1 0 3 6 9

4. Bulgaria 0 4 0 0 4 1 16

- Grupo F

Portugal - Hungría 2 - 2

Irlanda - Armenia 1 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 10 4 3 1 0 11 4

2. Hungría 5 4 1 2 1 8 7

3. Irlanda 4 4 1 1 2 4 5

4. Armenia 3 4 1 0 3 2 9

- Grupo I

Italia - Israel 3 - 0

Estonia - Moldavia 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 18 6 6 0 0 29 3

2. Italia 15 6 5 0 1 18 8

3. Israel 9 7 3 0 4 15 19

4. Estonia 4 7 1 1 5 7 17

5. Moldavia 1 6 0 1 5 4 26

- Grupo K

Letonia - Inglaterra 0 - 5

Andorra - Serbia 1 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 18 6 6 0 0 18 0 CLASIFICADA

2. Albania 11 6 3 2 1 6 3

3. Serbia 10 6 3 1 2 7 7

4. Letonia 5 7 1 2 4 4 13

5. Andorra 1 7 0 1 6 3 15

