Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este martes:

- Grupo E

Turquía - Georgia 4 - 1

España - Bulgaria 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 12 4 4 0 0 15 0

2. Turquía 9 4 3 0 1 13 10

3. Georgia 3 4 1 0 3 6 9

4. Bulgaria 0 4 0 0 4 1 16

- Grupo F

Portugal - Hungría 2 - 2

Irlanda - Armenia 1 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 10 4 3 1 0 11 4

2. Hungría 5 4 1 2 1 8 7

3. Irlanda 4 4 1 1 2 4 5

4. Armenia 3 4 1 0 3 2 9

- Grupo I

Italia - Israel 3 - 0

Estonia - Moldavia 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 18 6 6 0 0 29 3

2. Italia 15 6 5 0 1 18 8

3. Israel 9 7 3 0 4 15 19

4. Estonia 4 7 1 1 5 7 17

5. Moldavia 1 6 0 1 5 4 26

- Grupo K

Letonia - Inglaterra 0 - 5

Andorra - Serbia 1 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 18 6 6 0 0 18 0 CLASIFICADA

2. Albania 11 6 3 2 1 6 3

3. Serbia 10 6 3 1 2 7 7

4. Letonia 5 7 1 2 4 4 13

5. Andorra 1 7 0 1 6 3 15

