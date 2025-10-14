Resultados del martes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos…
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este martes:
- Grupo E
Turquía - Georgia 4 - 1
España - Bulgaria 4 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. España 12 4 4 0 0 15 0
2. Turquía 9 4 3 0 1 13 10
3. Georgia 3 4 1 0 3 6 9
4. Bulgaria 0 4 0 0 4 1 16
- Grupo F
Portugal - Hungría 2 - 2
Irlanda - Armenia 1 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Portugal 10 4 3 1 0 11 4
2. Hungría 5 4 1 2 1 8 7
3. Irlanda 4 4 1 1 2 4 5
4. Armenia 3 4 1 0 3 2 9
- Grupo I
Italia - Israel 3 - 0
Estonia - Moldavia 1 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 18 6 6 0 0 29 3
2. Italia 15 6 5 0 1 18 8
3. Israel 9 7 3 0 4 15 19
4. Estonia 4 7 1 1 5 7 17
5. Moldavia 1 6 0 1 5 4 26
- Grupo K
Letonia - Inglaterra 0 - 5
Andorra - Serbia 1 - 3
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Inglaterra 18 6 6 0 0 18 0 CLASIFICADA
2. Albania 11 6 3 2 1 6 3
3. Serbia 10 6 3 1 2 7 7
4. Letonia 5 7 1 2 4 4 13
5. Andorra 1 7 0 1 6 3 15
bds/pm/dam
