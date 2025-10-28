LA NACION

Resultados del martes en Masters 1000 de París

Individual masculino - Primera...

Resultados del martes en Masters 1000 de París
Resultados del martes en Masters 1000 de ParísVALERY HACHE - AFP

. Individual masculino - Primera ronda:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Jirí Lehecka (CZE/N.14) 6-1, 6-3

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Francisco Comesaña (ARG) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3

Corentin Moutet (FRA) a Reilly Opelka (USA) 3-6, 7-5, 6-1

João Fonseca (BRA) a Denis Shapovalov (CAN) 5-7, 6-4, 6-3

Gabriel Diallo (CAN) a Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.11) a Jaume Munar (ESP) 6-1, 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.15) a Valentin Royer (FRA) 4-6, 6-1, 6-4

Camilo Ugo (ARG) a Tomás Etcheverry (ARG) 7-5, 6-3

. Individual masculino - 2ª ronda:

Cameron Norrie (GBR) derrotó a Carlos Alcaraz (ESP/N.1) 4-6, 6-3, 6-4

Taylor Fritz (USA/N.4) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-6 (7/4), 6-2

Ben Shelton (USA/N.5) a Flavio Cobolli (ITA) 7-6 (7/4), 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.12) a Learner Tien (USA) 6-4, 6-4

./bds

