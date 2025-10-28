Resultados del martes en Masters 1000 de París
Individual masculino - Primera...
. Individual masculino - Primera ronda:
Valentin Vacherot (MON) derrotó a Jirí Lehecka (CZE/N.14) 6-1, 6-3
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Francisco Comesaña (ARG) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3
Corentin Moutet (FRA) a Reilly Opelka (USA) 3-6, 7-5, 6-1
João Fonseca (BRA) a Denis Shapovalov (CAN) 5-7, 6-4, 6-3
Gabriel Diallo (CAN) a Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-4
Daniil Medvedev (RUS/N.11) a Jaume Munar (ESP) 6-1, 6-3
Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.15) a Valentin Royer (FRA) 4-6, 6-1, 6-4
Camilo Ugo (ARG) a Tomás Etcheverry (ARG) 7-5, 6-3
. Individual masculino - 2ª ronda:
Cameron Norrie (GBR) derrotó a Carlos Alcaraz (ESP/N.1) 4-6, 6-3, 6-4
Taylor Fritz (USA/N.4) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-6 (7/4), 6-2
Ben Shelton (USA/N.5) a Flavio Cobolli (ITA) 7-6 (7/4), 6-3
Andrey Rublev (RUS/N.12) a Learner Tien (USA) 6-4, 6-4
