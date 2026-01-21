Resultados del miércoles en el Abierto de Australia
Resultados de este miércoles en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, que se disputa en Melbourne:
-- HOMBRES
- Segunda ronda
Tommy Paul (USA/N.19) derrotó a Thiago Tirante (ARG) 6-3, 6-4, 6-2
Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Fery (GBR) 7-6 (7/4), 6-1, 6-3
Francisco Cerúndolo (ARG/N.18) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-2, 6-1
Andrey Rublev (RUS/N.13) a Jaime Faria (POR) 6-4, 6-3, 4-6, 7-5
Fábián Marozsán (HUN) a Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-4, 7-6 (7/5)
-- MUJERES
- Segunda ronda
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Bai Zhuoxuan (CHN) 6-3, 6-1
Victoria Mboko (CAN/N.17) a Caty McNally (USA) 6-4, 6-3
Clara Tauson (DEN/N.14) a Polina Kudermetova (UZB) 6-3, 3-6, 7-5
Zeynep Sönmez (TUR) a Anna Bondár (HUN) 6-2, 6-4
Yulia Putintseva (KAZ) a Elsa Jacquemot (FRA) 6-1, 6-2
Hailey Baptiste (USA) a Storm Hunter (AUS) 6-2, 6-1
Elina Svitolina (UKR/N.12) a Linda Klimovicova (POL) 7-5, 6-1
Diana Shnaider (RUS/N.23) a Talia Gibson (AUS) 3-6, 7-5, 6-3