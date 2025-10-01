LA NACION

Resultados del miércoles en el Masters 1000 ATP de Shanghái

Resultados de este miércoles en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Maste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados del miércoles en el Masters 1000 ATP de Shanghái
Resultados del miércoles en el Masters 1000 ATP de Shanghái

Resultados de este miércoles en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie rápida:

. Individuales masculinos - Primera ronda:

David Goffin (BEL) a Alexandre Muller (FRA) 6-7 (6/8), 6-1, 6-1

Adrian Mannarino (FRA) a Matteo Berrettini (ITA) 7-5, 7-6 (7/5)

Zizou Bergs (BEL) a Sebastian Korda (USA) 6-4, 7-5

Yoshihito Nishioka (JPN) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-1, 6-2

Jaume Munar (ESP) a Marton Fucsovics (HUN) 4-6, 7-5, 6-1

Yannick Hanfmann (GER) a Lorenzo Sonego (ITA) 2-6, 6-3, 6-1

Marin Cilic (CRO) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 7-6 (7/5)

Fabian Marozsan (HUN) a Stanislas Wawrinka (SUI) 6-1, 4-6, 6-4

Luca Nardi (ITA) a Sebastian Ofner (AUT) 3-6, 6-3, 6-2

Jordan Thompson (AUS) a August Holmgren (DEN) 4-6, 6-3, 6-4

Sebastián Báez (ARG) a Zhang Zhizhen (CHN) 2-6, 6-3, 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-4

Mattia Bellucci (ITA) a Adam Walton (AUS) 7-6 (8/6), 6-1

Daniel Altmaier (GER) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-3, 6-4

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad
    1

    Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad

  2. El nuevo SUV que llega para conquistar el mercado y ser uno de los más vendidos
    2

    El nuevo SUV que llega para conquistar el mercado y ser uno de los más vendidos

  3. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    3

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

  4. Confirman que Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo
    4

    Caso $LIBRA | Confirman que Mauricio Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo

Cargando banners ...