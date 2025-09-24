LA NACION

Resultados del miércoles en el WTA 1000 de Pekín

Resultados de la 1ª jornada del torneo de tenis...

Resultados del miércoles en el WTA 1000 de Pekín
Resultados del miércoles en el WTA 1000 de Pekín

Resultados de la 1ª jornada del torneo de tenis de Pekín.

. Individual femenino - Primera ronda:

Anastasija Sevastova (LAT) derrotó a Kimberly Birrell (AUS) 6-3, 7-6 (7/1)

Polina Kudermetova (RUS) a Maddison Inglis (AUS) 7-5, 7-6 (9/7)

Anna Bondár (HUN) a Bianca Andreescu (CAN) 6-4, 7-6 (7/4)

Marie Bouzková (CZE) a Tatjana Maria (GER) 6-2, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Caroline Dolehide (USA) 6-2, 6-3

Antonia Ruzic (CRO) a Elsa Jacquemot (FRA) 6-3, 6-3

Zhang Shuai (CHN) a Anastasia Zakharova (RUS) 3-6, 6-1, 6-4

Katie Boulter (GBR) a Hailey Baptiste (USA) 7-5, 5-7, 6-4

Caty McNally (USA) a Laura Siegemund (GER) 6-4, 6-2

Eva Lys (GER) a Zhang Ruien (CHN) 6-1, 6-0

McCartney Kessler (USA) a Shi Han (CHN) 6-2, 7-6 (7/5)

Barbora Krejcíková (CZE) a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2

Katie Volynets (USA) a Peyton Stearns (USA) 6-4, 2-6, 6-3

Priscilla Hon (AUS) a Viktorija Golubic (SUI) 1-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Maria Sakkari (GRE) a Ashlyn Krueger (USA) 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5

Kamilla Rakhimova (RUS) a Lucia Bronzetti (ITA) 6-4, 6-1

