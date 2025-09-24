Resultados del miércoles en el WTA 1000 de Pekín
Resultados de la 1ª jornada del torneo de tenis...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de la 1ª jornada del torneo de tenis de Pekín.
. Individual femenino - Primera ronda:
Anastasija Sevastova (LAT) derrotó a Kimberly Birrell (AUS) 6-3, 7-6 (7/1)
Polina Kudermetova (RUS) a Maddison Inglis (AUS) 7-5, 7-6 (9/7)
Anna Bondár (HUN) a Bianca Andreescu (CAN) 6-4, 7-6 (7/4)
Marie Bouzková (CZE) a Tatjana Maria (GER) 6-2, 6-4
Sorana Cirstea (RUM) a Caroline Dolehide (USA) 6-2, 6-3
Antonia Ruzic (CRO) a Elsa Jacquemot (FRA) 6-3, 6-3
Zhang Shuai (CHN) a Anastasia Zakharova (RUS) 3-6, 6-1, 6-4
Katie Boulter (GBR) a Hailey Baptiste (USA) 7-5, 5-7, 6-4
Caty McNally (USA) a Laura Siegemund (GER) 6-4, 6-2
Eva Lys (GER) a Zhang Ruien (CHN) 6-1, 6-0
McCartney Kessler (USA) a Shi Han (CHN) 6-2, 7-6 (7/5)
Barbora Krejcíková (CZE) a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2
Katie Volynets (USA) a Peyton Stearns (USA) 6-4, 2-6, 6-3
Priscilla Hon (AUS) a Viktorija Golubic (SUI) 1-6, 6-3, 7-6 (7/4)
Maria Sakkari (GRE) a Ashlyn Krueger (USA) 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5
Kamilla Rakhimova (RUS) a Lucia Bronzetti (ITA) 6-4, 6-1
./bds/iga/dam
Otras noticias de WTA
- 1
Milei suma un obstáculo camino a las elecciones: vender que la economía va a arrancar
- 2
Trump evitó el naufragio
- 3
En París: la estación del subte que hoy lleva el nombre Argentine, la única en honor a un país y a una primera dama
- 4
San Sebastián: Belén tuvo una gala soñada, una fiesta bien argentina y los nervios previos a la gran elección