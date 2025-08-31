Resultados del Rally de Paraguay y clasificación del Mundial
Resultado del Rally de Paraguay, décima de las catorce pruebas del Campeonato Mundial WRC, ganado el
Resultado del Rally de Paraguay, décima de las catorce pruebas del Campeonato Mundial WRC, ganado el domingo por el francés Sébastien Ogier, de Toyota:
1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 3H00:06.6
2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) a 26.2
3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) a 27.2
4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) a 28.5
5. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) a 30.6
6. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) a 2:05.2
...
Ganadores de los tramos especiales:
Sébastien Ogier (ES3, ES5, ES7, ES8, ES10, ES12, ES13, ES14, ES16), Kalle Rovanperä (ES1, ES9, ES11, ES15, ES18), Adrien Fourmaux (ES2, ES4), Thierry Neuville (ES17, ES19), Ott Tänak (ES6)
Resultado de la Power Stage:
1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) 5 puntos
2. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 4
3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) 3
4. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) 2
5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) 1
Resultado del Super Sunday:
1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) 5 puntos
2. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 4
3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) 3
4. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) 2
5. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 1
- Clasificación del Campeonato Mundial de pilotos:
1. Elfyn Evans (GBR) 198 pts
2. Sébastien Ogier (FRA) 189
3. Kalle Rovanperä (FIN) 189
4. Ott Tänak (EST) 178
5. Thierry Neuville (BEL) 150
...
- Clasificación del Campeonato Mundial de constructores:
1. Toyota 513 pts
2. Hyundai 413
3. Ford 143
