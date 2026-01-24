Resultados del sábado en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que se disputa en Melbourne:

. Individual masculino - 3ª ronda:

Lorenzo Musetti (ITA/N.5) a Tomas Machac (CZE) 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2

Taylor Fritz (USA/N.9) a Stan Wawrinka (SUI) 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Botic van de Zandschulp (NED) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Ben Shelton (USA/N.8) a Valentin Vacherot (MON/N.30) 6-4, 6-4, 7-6 (7/5)

Luciano Darderi (ITA/N.22) a Karen Khachanov (RUS/N.15) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.2) a Eliot Spizzirri (USA) 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

. Individual femenino - 3ª ronda:

Jessica Pegula (USA/N.6) a Oksana Selekhmeteva (RUS) 6-3, 6-2

Madison Keys (USA/N.9) a Karolína Plísková (CZE) 6-3, 6-3

Wang Xinyu (CHN) a Linda Noskova (CZE/N.13) 7-5, 6-4

Amanda Anisimova (USA/N.4) a Peyton Stearns (USA) 6-1, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.21) a Nikola Bartunková (CZE) 6-0, 6-4

Maddison Inglis (AUS) a Naomi Osaka (JPN/N.16) (no presentada)

Iga Swiatek (POL/N.2) a Anna Kalinskaya (RUS/N.31) 6-1, 1-6, 6-1

Elena Rybakina (KAZ/N.5) a Tereza Valentová (CZE) 6-2, 6-3