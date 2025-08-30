LA NACION

Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos

A continuación, los resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de

Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos
Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos

A continuación, los resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

-- Hombres

- Tercera ronda

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Denis Shapovalov (CAN/N.27) 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) a Flavio Cobolli (ITA/N.24) 6-3, 6-2, 2-0 y abandono

Jaume Munar (ESP) a Zizou Bergs (BEL) 6-1, 6-4, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.15) a Coleman Wong (HKG) 2-6, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3

Leandro Riedi (SUI) a Kamil Majchrzak (POL) 5-3 y abandono

-- Mujeres

- Tercera ronda

Marta Kostyuk (UKR/N.27) a Diane Parry (FRA) 3-6, 6-4, 6-2

Karolína Muchová (CZE/N.11) a Linda Nosková (CZE/N.21) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2

Naomi Osaka (JPN/N.23) a Daria Kasatkina (AUS/N.15) 6-0, 4-6, 6-3

Coco Gauff (USA/N.3) a Magdalena Frech (POL/N.28) 6-3, 6-1

