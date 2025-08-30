Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos
A continuación, los resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:
-- Hombres
- Tercera ronda
Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Denis Shapovalov (CAN/N.27) 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
Lorenzo Musetti (ITA/N.10) a Flavio Cobolli (ITA/N.24) 6-3, 6-2, 2-0 y abandono
Jaume Munar (ESP) a Zizou Bergs (BEL) 6-1, 6-4, 6-4
Andrey Rublev (RUS/N.15) a Coleman Wong (HKG) 2-6, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3
Leandro Riedi (SUI) a Kamil Majchrzak (POL) 5-3 y abandono
-- Mujeres
- Tercera ronda
Marta Kostyuk (UKR/N.27) a Diane Parry (FRA) 3-6, 6-4, 6-2
Karolína Muchová (CZE/N.11) a Linda Nosková (CZE/N.21) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2
Naomi Osaka (JPN/N.23) a Daria Kasatkina (AUS/N.15) 6-0, 4-6, 6-3
Coco Gauff (USA/N.3) a Magdalena Frech (POL/N.28) 6-3, 6-1
bds/ma
- 1
- 2
Con denuncias de presiones y polémica por la motosierra, presentó su renuncia el titular del INTI
- 3
Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta
- 4
Cuando cae la noche, empieza el peligro: Tiene 11 años y vive en una casa de adobe sin luz ni puertas en el monte