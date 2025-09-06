Resultados del sábado en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este sábado:

- Grupo F

Armenia 0

Portugal 5 Félix (10, 61), Cristiano Ronaldo (21, 46), Cancelo (32)

Irlanda 2 Ferguson (49), Idah (90+3)

Hungría 2 Varga (3), Sallai (16)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 3 1 1 0 0 5 0

2. Hungría 1 1 0 1 0 2 2

3. Irlanda 1 1 0 1 0 2 2

4. Armenia 0 1 0 0 1 0 5

- Grupo H

San Marino 0

Bosnia 6 Tahirovic (21), Dzeko (70, 72), Bazdar (81), Alajbegovic (85), Mujakic (90)

Austria 1 Sabitzer (54 de penal)

Chipre 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bosnia 12 4 4 0 0 10 1

2. Austria 9 3 3 0 0 7 1

3. Rumania 6 4 2 0 2 8 4

4. Chipre 3 4 1 0 3 3 5

5. San Marino 0 5 0 0 5 1 18

- Grupo K

Inglaterra 2 García (25 en contra), Rice (67)

Andorra 0

Letonia 0

Serbia 1 Vlahovic (12)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 12 4 4 0 0 8 0

2. Serbia 7 3 2 1 0 4 0

3. Albania 5 4 1 2 1 4 3

4. Letonia 4 4 1 1 2 2 5

5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10

