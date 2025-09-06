Resultados del sábado en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este sábado:
- Grupo F
Armenia 0
Portugal 5 Félix (10, 61), Cristiano Ronaldo (21, 46), Cancelo (32)
Irlanda 2 Ferguson (49), Idah (90+3)
Hungría 2 Varga (3), Sallai (16)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Portugal 3 1 1 0 0 5 0
2. Hungría 1 1 0 1 0 2 2
3. Irlanda 1 1 0 1 0 2 2
4. Armenia 0 1 0 0 1 0 5
- Grupo H
San Marino 0
Bosnia 6 Tahirovic (21), Dzeko (70, 72), Bazdar (81), Alajbegovic (85), Mujakic (90)
Austria 1 Sabitzer (54 de penal)
Chipre 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bosnia 12 4 4 0 0 10 1
2. Austria 9 3 3 0 0 7 1
3. Rumania 6 4 2 0 2 8 4
4. Chipre 3 4 1 0 3 3 5
5. San Marino 0 5 0 0 5 1 18
- Grupo K
Inglaterra 2 García (25 en contra), Rice (67)
Andorra 0
Letonia 0
Serbia 1 Vlahovic (12)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Inglaterra 12 4 4 0 0 8 0
2. Serbia 7 3 2 1 0 4 0
3. Albania 5 4 1 2 1 4 3
4. Letonia 4 4 1 1 2 2 5
5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10
