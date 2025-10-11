Resultados del sábado en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
- 1 minuto de lectura'
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este sábado:
- GRUPO E
(18h45) Bulgaria - Turquía
España - Georgia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. España 6 2 2 0 0 9 0
2. Georgia 3 2 1 0 1 5 3
3. Turquía 3 2 1 0 1 3 8
4. Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6
- GRUPO F
(16h00) Hungría - Armenia
(18h45) Portugal - Irlanda
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2
2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6
3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5
4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4
- GRUPO I
(16h00) Noruega - Israel
(18h45) Estonia - Italia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3
2. Italia 9 4 3 0 1 12 7
3. Israel 9 5 3 0 2 15 11
4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13
5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25
- GRUPO K
Letonia 2 Zelenkovs (41), Gutkovskis (55, de penal)
Andorra 2 San Nicolás (33), Oliveira (78)
(18h45) Serbia - Albania
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0
2. Albania 8 5 2 2 1 5 3
3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5
4. Letonia 5 6 1 2 3 4 8
5. Andorra 1 6 0 1 5 2 12
afp-mcd/pm
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”
- 3
En fotos: de la peculiar cartera de Mirtha Legrand en un evento solidario al detalle patriótico de Natalia Oreiro
- 4
Quién era Federico Dorcazberro, el músico y modelo argentino asesinado en México