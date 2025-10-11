LA NACION

Resultados del sábado en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…

Resultados del sábado en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Rodrigo Néspolo

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este sábado:

- GRUPO E

(18h45) Bulgaria - Turquía

España - Georgia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 6 2 2 0 0 9 0

2. Georgia 3 2 1 0 1 5 3

3. Turquía 3 2 1 0 1 3 8

4. Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6

- GRUPO F

(16h00) Hungría - Armenia

(18h45) Portugal - Irlanda

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2

2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6

3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5

4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4

- GRUPO I

(16h00) Noruega - Israel

(18h45) Estonia - Italia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3

2. Italia 9 4 3 0 1 12 7

3. Israel 9 5 3 0 2 15 11

4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13

5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25

- GRUPO K

Letonia 2 Zelenkovs (41), Gutkovskis (55, de penal)

Andorra 2 San Nicolás (33), Oliveira (78)

(18h45) Serbia - Albania

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0

2. Albania 8 5 2 2 1 5 3

3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5

4. Letonia 5 6 1 2 3 4 8

5. Andorra 1 6 0 1 5 2 12

afp-mcd/pm

