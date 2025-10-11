Resultados del sábado en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este sábado:

- GRUPO E

(18h45) Bulgaria - Turquía

España - Georgia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 6 2 2 0 0 9 0

2. Georgia 3 2 1 0 1 5 3

3. Turquía 3 2 1 0 1 3 8

4. Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6

- GRUPO F

(16h00) Hungría - Armenia

(18h45) Portugal - Irlanda

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2

2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6

3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5

4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4

- GRUPO I

(16h00) Noruega - Israel

(18h45) Estonia - Italia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3

2. Italia 9 4 3 0 1 12 7

3. Israel 9 5 3 0 2 15 11

4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13

5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25

- GRUPO K

Letonia 2 Zelenkovs (41), Gutkovskis (55, de penal)

Andorra 2 San Nicolás (33), Oliveira (78)

(18h45) Serbia - Albania

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0

2. Albania 8 5 2 2 1 5 3

3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5

4. Letonia 5 6 1 2 3 4 8

5. Andorra 1 6 0 1 5 2 12

afp-mcd/pm