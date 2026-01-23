Resultados del viernes en el Abierto de Australia
Resultados de la 6ª jornada del Abierto de Australia, este viernes en Melbourne.
. Individual masculino - 3ª ronda:
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Corentin Moutet (FRA/N.32) 6-2, 6-4, 6-1
Tommy Paul (USA/N.19) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.14) 6-1, 6-1, 0-0 y abandono
Alexander Bublik (KAZ/N.10) a Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-4
Alex De Miñaur (AUS/N.6) a Frances Tiafoe (USA/N.29) 6-3, 6-4, 7-5
Alexander Zverev (GER/N.3) a Cameron Norrie (GBR/N.26) 7-5, 4-6, 6-3, 6-1
Francisco Cerundolo (ARG/N.18) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 6-3, 7-6 (7/4), 6-3
Daniil Medvedev (RUS/N.11) a Fábián Marozsán (HUN) 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3
Learner Tien (USA/N.25) a Nuno Borges (POR) 7-6 (11/9), 6-4, 6-2
. Individual femenino - 3ª ronda:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Anastasia Potapova (AUT) 7-6 (7/4), 7-6 (9/7)
Victoria Mboko (CAN/N.17) a Clara Tauson (DEN/N.14) 7-6 (7/5), 5-7, 6-3
Yulia Putintseva (KAZ) a Zeynep Sönmez (TUR) 6-3, 6-7 (3/7), 6-3
Iva Jovic (USA/N.29) a Jasmine Paolini (ITA/N.7) 6-2, 7-6 (7/3)
Cori Gauff (USA/N.3) a Hailey Baptiste (USA) 3-6, 6-0, 6-3
Karolína Muchová (CZE/N.19) a Magda Linette (POL) 6-1, 6-1
Elina Svitolina (UKR/N.12) a Diana Shnaider (RUS/N.23) 7-6 (7/4), 6-3
Mirra Andreeva (RUS/N.8) a Gabriela Ruse (RUM) 6-3, 6-4