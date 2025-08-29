1
Resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos
A continuación, los resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:
-- Hombres
- Tercera ronda
Adrian Mannarino (FRA) derrotó a Ben Shelton (USA/N.6) 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 0-0 y abandono
Jirí Lehecka (CZE/N.20) a Raphaël Collignon (BEL) 6-4, 6-4, 6-4
Arthur Rinderknech (FRA) a Benjamin Bonzi (FRA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-2
Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Luciano Darderi (ITA/N.32) 6-2, 6-4, 6-0
-- Mujeres
- Tercera ronda
Cristina Bucsa (ESP) derrotó a Elise Mertens (BEL/N.19) 3-6, 7-5, 6-3
Elena Rybakina (KAZ/N.9) a Emma Raducanu (GBR) 6-1, 6-2
Markéta Vondrousová (CZE) a Jasmine Paolini (ITA/N.7) 7-6 (7/4), 6-1
Jessica Pegula (USA/N.4) a Victoria Azarenka (BLR) 6-1, 7-5
