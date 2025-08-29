LA NACION

A continuación, los resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo d

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos

A continuación, los resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

-- Hombres

- Tercera ronda

Adrian Mannarino (FRA) derrotó a Ben Shelton (USA/N.6) 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 0-0 y abandono

Jirí Lehecka (CZE/N.20) a Raphaël Collignon (BEL) 6-4, 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Benjamin Bonzi (FRA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Luciano Darderi (ITA/N.32) 6-2, 6-4, 6-0

-- Mujeres

- Tercera ronda

Cristina Bucsa (ESP) derrotó a Elise Mertens (BEL/N.19) 3-6, 7-5, 6-3

Elena Rybakina (KAZ/N.9) a Emma Raducanu (GBR) 6-1, 6-2

Markéta Vondrousová (CZE) a Jasmine Paolini (ITA/N.7) 7-6 (7/4), 6-1

Jessica Pegula (USA/N.4) a Victoria Azarenka (BLR) 6-1, 7-5

