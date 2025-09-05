Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

LA NACION

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este viernes:

- Grupo B:

Eslovenia 2 Lovric (46), Vipotnik (90)

Suecia 2 Elanga (18), Ayari (73)

Suiza 4 Akanji (22), Embolo (25, 45), Widmer (39)

Kosovo 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 3 1 1 0 0 4 0

2. Suecia 1 1 0 1 0 2 2

3. Eslovenia 1 1 0 1 0 2 2

4. Kosovo 0 1 0 0 1 0 4

- Grupo C:

Dinamarca 0

Escocia 0

Grecia 5 Karetsas (3), Pavlidis (17), Bakasetas (21), Kourbelis (36), Tzolis (63)

Bielorrusia 1 Barkovskiy (72 de penal)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Grecia 3 1 1 0 0 5 1

2. Escocia 1 1 0 1 0 0 0

3. Dinamarca 1 1 0 1 0 0 0

4. Bielorrusia 0 1 0 0 1 1 5

- Grupo D:

Islandia 5 Pálsson (45+2), Jóhannesson (47, 56), Gudjohnsen (67), Nökkvi Hlynsson (73)

Azerbaiyán 0

Ucrania 0

Francia 2 Olise (10), Mbappé (82)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Islandia 3 1 1 0 0 5 0

2. Francia 3 1 1 0 0 2 0

3. Ucrania 0 1 0 0 1 0 2

4. Azerbaiyán 0 1 0 0 1 0 5

- Grupo I:

Italia 5 Kean (58), Retegui (69, 89), Raspadori (71), Bastoni (90+2)

Estonia 0

Moldavia 0

Israel 4 Peretz (16), Solomon (35), Tai (59), Gloukh (77)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 12 4 4 0 0 13 2

2. Israel 9 4 3 0 1 11 6

3. Italia 6 3 2 0 1 7 3

4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13

5. Moldavia 0 4 0 0 4 2 14

- Grupo L:

Islas Feroe 0

Croacia 1 Kramaric (31)

Montenegro 0

República Checa 2 Cerv (3), Cerny (90+6)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. República Checa 12 5 4 0 1 11 6

2. Croacia 9 3 3 0 0 13 1

3. Montenegro 6 4 2 0 2 4 5

4. Islas Feroe 3 4 1 0 3 3 5

5. Gibraltar 0 4 0 0 4 2 16

