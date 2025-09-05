Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
- 1 minuto de lectura'
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este viernes:
- Grupo B:
Eslovenia 2 Lovric (46), Vipotnik (90)
Suecia 2 Elanga (18), Ayari (73)
Suiza 4 Akanji (22), Embolo (25, 45), Widmer (39)
Kosovo 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Suiza 3 1 1 0 0 4 0
2. Suecia 1 1 0 1 0 2 2
3. Eslovenia 1 1 0 1 0 2 2
4. Kosovo 0 1 0 0 1 0 4
- Grupo C:
Dinamarca 0
Escocia 0
Grecia 5 Karetsas (3), Pavlidis (17), Bakasetas (21), Kourbelis (36), Tzolis (63)
Bielorrusia 1 Barkovskiy (72 de penal)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Grecia 3 1 1 0 0 5 1
2. Escocia 1 1 0 1 0 0 0
3. Dinamarca 1 1 0 1 0 0 0
4. Bielorrusia 0 1 0 0 1 1 5
- Grupo D:
Islandia 5 Pálsson (45+2), Jóhannesson (47, 56), Gudjohnsen (67), Nökkvi Hlynsson (73)
Azerbaiyán 0
Ucrania 0
Francia 2 Olise (10), Mbappé (82)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Islandia 3 1 1 0 0 5 0
2. Francia 3 1 1 0 0 2 0
3. Ucrania 0 1 0 0 1 0 2
4. Azerbaiyán 0 1 0 0 1 0 5
- Grupo I:
Italia 5 Kean (58), Retegui (69, 89), Raspadori (71), Bastoni (90+2)
Estonia 0
Moldavia 0
Israel 4 Peretz (16), Solomon (35), Tai (59), Gloukh (77)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 12 4 4 0 0 13 2
2. Israel 9 4 3 0 1 11 6
3. Italia 6 3 2 0 1 7 3
4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13
5. Moldavia 0 4 0 0 4 2 14
- Grupo L:
Islas Feroe 0
Croacia 1 Kramaric (31)
Montenegro 0
República Checa 2 Cerv (3), Cerny (90+6)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. República Checa 12 5 4 0 1 11 6
2. Croacia 9 3 3 0 0 13 1
3. Montenegro 6 4 2 0 2 4 5
4. Islas Feroe 3 4 1 0 3 3 5
5. Gibraltar 0 4 0 0 4 2 16
bur-dr-iga
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
María Valenzuela: su regreso al teatro, la depresión que la llevó a internarse, la demanda a Ranni y el llamado de Darín
- 2
Los escenarios para el dólar que proyecta JP Morgan después de las elecciones del domingo
- 3
El tenso cruce entre Francos y el Gordo Dan reabre conflictos en el corazón del Gobierno
- 4
Independiente se quedó solo: de la incompetencia de sus dirigentes al nulo apoyo de la AFA, razones de una sanción que traerá consecuencias