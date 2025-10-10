LA NACION

Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026Miguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este viernes:

- Grupo A

Alemania - Luxemburgo 4 - 0

Irlanda del Norte - Eslovaquia 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Alemania 6 3 2 0 1 7 3

2. Irlanda del Norte 6 3 2 0 1 6 4

3. Eslovaquia 6 3 2 0 1 3 2

4. Luxemburgo 0 3 0 0 3 1 8

- Grupo B

Suecia - Suiza 0 - 2

Kosovo - Eslovenia 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 9 3 3 0 0 9 0

2. Kosovo 4 3 1 1 1 2 4

3. Eslovenia 2 3 0 2 1 2 5

4. Suecia 1 3 0 1 2 2 6

- Grupo D

Francia - Azerbaiyán 3 - 0

Islandia - Ucrania 3 - 5

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 9 3 3 0 0 7 1

2. Ucrania 4 3 1 1 1 6 6

3. Islandia 3 3 1 0 2 9 7

4. Azerbaiyán 1 3 0 1 2 1 9

- Grupo J

Bélgica - Macedonia del Norte 0 - 0

Kazajstán - Liechtenstein 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Macedonia del Norte 12 6 3 3 0 11 2

2. Bélgica 11 5 3 2 0 17 4

3. Gales 10 5 3 1 1 11 6

4. Kazajstán 6 6 2 0 4 7 11

5. Liechtenstein 0 6 0 0 6 0 23

bds-dam/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
    1

    Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto

  2. Se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos
    2

    El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos

  3. Machado, tras ganar el Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
    3

    La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”

  4. OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia
    4

    OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia

Cargando banners ...