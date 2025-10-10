Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este viernes:

- Grupo A

Alemania - Luxemburgo 4 - 0

Irlanda del Norte - Eslovaquia 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Alemania 6 3 2 0 1 7 3

2. Irlanda del Norte 6 3 2 0 1 6 4

3. Eslovaquia 6 3 2 0 1 3 2

4. Luxemburgo 0 3 0 0 3 1 8

- Grupo B

Suecia - Suiza 0 - 2

Kosovo - Eslovenia 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 9 3 3 0 0 9 0

2. Kosovo 4 3 1 1 1 2 4

3. Eslovenia 2 3 0 2 1 2 5

4. Suecia 1 3 0 1 2 2 6

- Grupo D

Francia - Azerbaiyán 3 - 0

Islandia - Ucrania 3 - 5

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 9 3 3 0 0 7 1

2. Ucrania 4 3 1 1 1 6 6

3. Islandia 3 3 1 0 2 9 7

4. Azerbaiyán 1 3 0 1 2 1 9

- Grupo J

Bélgica - Macedonia del Norte 0 - 0

Kazajstán - Liechtenstein 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Macedonia del Norte 12 6 3 3 0 11 2

2. Bélgica 11 5 3 2 0 17 4

3. Gales 10 5 3 1 1 11 6

4. Kazajstán 6 6 2 0 4 7 11

5. Liechtenstein 0 6 0 0 6 0 23

