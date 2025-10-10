Resultados del viernes en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
- 1 minuto de lectura'
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este viernes:
- Grupo A
Alemania - Luxemburgo 4 - 0
Irlanda del Norte - Eslovaquia 2 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Alemania 6 3 2 0 1 7 3
2. Irlanda del Norte 6 3 2 0 1 6 4
3. Eslovaquia 6 3 2 0 1 3 2
4. Luxemburgo 0 3 0 0 3 1 8
- Grupo B
Suecia - Suiza 0 - 2
Kosovo - Eslovenia 0 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Suiza 9 3 3 0 0 9 0
2. Kosovo 4 3 1 1 1 2 4
3. Eslovenia 2 3 0 2 1 2 5
4. Suecia 1 3 0 1 2 2 6
- Grupo D
Francia - Azerbaiyán 3 - 0
Islandia - Ucrania 3 - 5
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Francia 9 3 3 0 0 7 1
2. Ucrania 4 3 1 1 1 6 6
3. Islandia 3 3 1 0 2 9 7
4. Azerbaiyán 1 3 0 1 2 1 9
- Grupo J
Bélgica - Macedonia del Norte 0 - 0
Kazajstán - Liechtenstein 4 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Macedonia del Norte 12 6 3 3 0 11 2
2. Bélgica 11 5 3 2 0 17 4
3. Gales 10 5 3 1 1 11 6
4. Kazajstán 6 6 2 0 4 7 11
5. Liechtenstein 0 6 0 0 6 0 23
bds-dam/pm
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos
- 3
La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
- 4
OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia