Resultados preliminares del lanzamiento nacional de Gelesis® para Plenity®: Niveles récord de recetas y de tráfico en línea

Boston--(business wire)--mar. 16, 2022--

Gelesis (nyse: gls), creador de plenity, anunció los resultados preliminares de su campaña de medios de amplia concientización que hizo su debut el 31 de enero de 2022. en las primeras tres semanas, la empresa tuvo un aumento del triple en el tráfico web y un aumento de 3,5 veces en la cantidad de personas que necesitaron nuevas recetas, en comparación con meses previos, cuando el suministro era limitado. gelesis prevé que su ingreso de producto neto para 2022 será de aproximadamente $58 millones en el primer año de lanzamiento completo, lo que reafirma la orientación que emitió la empresa a comienzos de este año.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220316005060/es/

Plenity se inspira en la naturaleza y tiene aprobación de la FDA para ayudar en el control de peso. (Foto: Business Wire)

Gelesis adquirió aproximadamente 4700 nuevos miembros de Plenity por semana en las primeras tres semanas de la campaña. Esto es adicional a los miembros existentes que siguen teniendo sus recetas de Plenity. Un 70% de los miembros de Plenity nunca habían probado antes un producto de control de peso con receta, esto indica que Plenity atrae a nuevos clientes a la categoría de productos de control de peso con receta. En dos semanas de lanzamiento de la campaña, Plenity llegó a volúmenes de búsqueda orgánica a la par de las marcas establecidas de pérdida y control de peso, según datos de Google Trends ®.

“Ofrecemos atención médica clínicamente probada con la conveniencia que uno espera del comercio electrónico. Puede buscar una receta de Plenity en cualquier momento y lugar, a un precio accesible”, afirmó David Pass, doctor en farmacología y director comercial y de operaciones en Gelesis. "Vimos en nuestros estudios clínicos que 6 de cada 10 personas respondieron y fueron coherentes con eso, el 60% de nuestros miembros pidió múltiples kits mensuales dentro del plazo limitado en que Plenity estuvo disponible. Nos entusiasma lo que oímos de los miembros sobre su experiencia en el mundo real".

El socio de telesalud exclusivo de Gelesis, Ro, respondió a la creciente demanda de pacientes cuando hizo pre-pedidos por valor de $40 millones para Plenity el año pasado. Desde entonces, el lanzamiento amplio para consumidores, junto con el continuo crecimiento de la plataforma de atención médica directa para el paciente de Ro, logró que Plenity se convierta en una de las ofertas más codiciadas en la plataforma de Ro.

“El mes pasado, Plenity fue el tratamiento con el crecimiento más veloz en Ro y atrajo más miembros nuevos que cualquier otro producto”, afirmó Zachariah Reitano, director ejecutivo y cofundador de Ro. “Nos entusiasma la reciente expansión de nuestra alianza con Gelesis que nos permitirá llevar esta innovadora oferta a más pacientes a nivel nacional”.

En coherencia con la estrategia comercial de prioridad digital creada para adaptarse de manera rápida a las necesidades del cliente, la empresa recientemente cambió sus esfuerzos de personal de ventas de atención médica por visitas de ventas principalmente virtuales. Las recetas de proveedores de atención médica (“HCP”) de Plenity subieron un 100% desde que comenzó la campaña en los medios, y los consumidores pidieron más del 40% de las recetas de HCP (un aumento del 60% en comparación con el punto de referencia del lanzamiento beta de la empresa).

Independientemente de si llegaron a través de la telesalud o por medio de HCP tradicionales, un 95% aproximado de los miembros se sienten seguros o muy seguros de usar el producto al recibir el primer envío. La mayoría de los miembros de Plenity describen el proceso como rápido y fácilmente navegable. El setenta por ciento de la gente que suspendió el uso de Plenity indicó que consideraría usarlo de nuevo en el futuro.

Los esfuerzos de marketing previos en relación con Plenity eran muy limitados, mientras que Gelesis creaba un centro de fabricación de escala comercial. La empresa escaló sus esfuerzos de fabricación exclusiva a finales de 2021 para cumplir con la creciente demanda.

Gelesis anticipa publicar sus ganancias para el año 2021 completo este mes. Los resultados financieros del lanzamiento nacional amplio de este trimestre se reflejarán en el primer trimestre de las ganancias de 2022 de la empresa, que se prevé que se publiquen en mayo.

Importante información de seguridad sobre Plenity

● Las pacientes embarazadas o alérgicas a la celulosa, el ácido cítrico, el estearil fumarato de sodio, la gelatina o el dióxido de titanio no deben tomar Plenity.

● Para evitar el impacto en la absorción de los medicamentos:

● La incidencia general de los efectos secundarios con Plenity no fue diferente del placebo. Los efectos secundarios más comunes fueron diarrea, distensión abdominal, movimientos intestinales infrecuentes y flatulencias.

● Comuníquese con un médico de inmediato si hay problemas. Si tiene una grave reacción alérgica, dolor fuerte de estómago, o diarrea grave, deje de tomar Plenity hasta que pueda hablar con su médico.

Solo con receta. Para un consumo seguro y adecuado de Plenity o para obtener más información, hable con un profesional de atención médica, lea las Instrucciones de uso para el paciente, o llame al 1-844-PLENITY.

Acerca de Gelesis

Gelesis Holdings Inc. (NYSE: GLS) (“Gelesis”) es una empresa de bioterapéutica centrada en el consumidor y creadora de Plenity®, que se inspira en la naturaleza y tiene aprobación de la FDA para ayudar al control de peso. Nuestros hidrogeles superabsorbentes no sistémicos, los primeros de su tipo, están hechos de bloques de construcción de derivados naturales. Se inspiran en la composición y propiedades mecánicas de los vegetales crudos, se toman en cápsulas y actúan a nivel local en el sistema digestivo, así las personas sienten saciedad con porciones más pequeñas. Nuestra cartera incluye Plenity®, y terapias potenciales en desarrollo para pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD/esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y estreñimiento funcional. Para obtener más información, visite gelesis.com, o conéctese con nosotros en Twitter @GelesisInc.

Exención de responsabilidad

Gelesis no asume responsabilidad ni pretende actualizar o revisar los resultados suministrados en este comunicado de prensa. Los resultados que se brindan en este comunicado de prensa representan desempeños anteriores y no necesariamente predicen resultados futuros.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones, estimaciones, objetivos y proyecciones de este comunicado de prensa pueden constituir “declaraciones a futuro” dentro del significado de las leyes de títulos federales. Las palabras “anticipar”, “creer”, continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “puede”, “podrá”, “planificar”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “debería”, “esforzarse”, “sería” y similares expresiones pueden identificar declaraciones a futuro, pero la ausencia de estas palabras no implica que la declaración no sea a futuro. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros basados en expectativas y presunciones actuales, y como resultado, están sujetos a riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre las expectativas, esperanzas, creencias, intenciones o estrategias nuestras o de nuestro equipo de gestión, en relación con el futuro, incluidos los relacionados con la alianza comercial de Gelesis con Capstar Special Purpose Acquisition Corp. (“Capstar”) y sus beneficios esperados, el desempeño de Gelesis después de la alianza comercial, el entorno competitivo donde opera Gelesis, el desempeño financiero y operativo futuro previsto y oportunidades de mercado de Gelesis y las declaraciones sobre expectativas, esperanzas, creencias, intenciones o estrategias de Gelesis relacionados con el futuro. Además, toda afirmación que se refiera a proyecciones, previsiones, u otras caracterizaciones de eventos futuros o circunstancias futuras, incluidas las presunciones subyacentes, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro solo tienen validez a la fecha en que se emiten. Los lectores deben tener la precaución de no confiar excesivamente en las declaraciones a futuro, y Gelesis no asume responsabilidad ni pretende actualizar o revisar estas declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Gelesis no brinda garantías sobre el logro de ninguna expectativa establecida en este comunicado de prensa. Los diversos riesgos e incertidumbres (algunos de los que exceden nuestro control) u otros factores pueden causar que los resultados reales en el futuro, el desempeño futuro o los eventos en el futuro difieran de manera importante de los que se describen en el presente. Algunos de los factores que pueden afectar los resultados y desempeño futuros pueden incluir, entre otros: (i) el tamaño, demanda y potencial de crecimiento de los mercados para otros candidatos de productos de Plenity® y Gelesis y la capacidad de Gelesis de servir a esos mercados; (ii) el grado de aceptación de mercado y adopción de productos de Gelesis; (iii) la capacidad de Gelesis para desarrollar productos innovadores y competir con otras empresas dedicadas a la industria de pérdida de peso; (iv) la capacidad de Gelesis de financiar y completar un lanzamiento comercial exitoso de Plenity® y sus planes de crecimiento, incluidas posibles nuevas indicaciones y datos clínicos de estudios en curso y futuros sobre enfermedades hepáticas y otras; (v) falta de cristalización de los beneficios previstos de la alianza comercial, incluso como resultado de una demora o dificultad para integrar los negocios de Capstar y Gelesis; (vi) la capacidad de Gelesis de emitir títulos de participación accionaria o relacionados o de obtener financiación de deuda en el futuro; (vii) el resultado de cualquier proceso legal iniciado contra Capstar, Gelesis u otros en relación con la alianza comercial; (viii) la capacidad de Gelesis para mantener su lugar en la cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York; (ix) el riesgo de que la alianza comercial afecte planes y operaciones actuales de Gelesis como resultado de que Gelesis sea una empresa que cotice en Bolsa; (x) el proceso regulatorio para productos de Gelesis y respuestas de los reguladores, incluida la FDA y similares reguladores fuera de Estados Unidos; (xi) la capacidad de Gelesis para desarrollar y administrar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones con los clientes y proveedores y conservar a los empleados clave y a la gerencia de Gelesis; (xii) costos relacionados con la alianza comercial, incluidos los costos asociados con el hecho de que Gelesis sea una empresa que cotiza en Bolsa; (xiii) cambios en las leyes y normativas aplicables; (xiv) la posibilidad de que Gelesis pueda verse afectada en forma adversa por otros factores económicos, comerciales, regulatorios o competitivos; (xv) las estimaciones de gastos y rentabilidad de Gelesis; (xvi) requisitos regulatorios en curso; (xvii) cualquier producto o tecnología de la competencia que puedan emerger; (xviii) la volatilidad del mercado de telesalud en general, o la insuficiente demanda de pacientes; (xix) la habilidad de Gelesis para defender su propiedad intelectual y satisfacer los requisitos regulatorios; (xx) el impacto de la pandemia de COVID 19 en el negocio de Gelesis; (xxi) el limitado historial de operaciones de Gelesis; y (xxii) los factores analizados en el prospecto/poder conjunto de Capstar presentado ante SEC el 27 de diciembre de 2021, bajo el título “Factores de riesgo”, y otros documentos de Gelesis que Gelesis haya presentado o que vaya a presentar ante el SEC. Estas presentaciones abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que pueden causar que los eventos y resultados reales difieran de manera importante de los que contienen las declaraciones a futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220316005060/es/

CONTACT: Relaciones con los medios

Katie Sullivan

ksullivan@gelesis.comRelaciones con los inversores

Lynne Collier, ICR

lynne.collier@icrinc.com

Keyword: united states north america massachusetts

Industry keyword: general health pharmaceutical health

SOURCE: Gelesis, Inc

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 03/16/2022 04:20 pm/disc: 03/16/2022 04:21 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220316005060/es