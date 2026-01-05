Resultados y clasificación de de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Cagliari 0

Milan 1 Leão (50)

- Sábado:

Como 1 Da Cunha (18 de penal)

Udinese 0

Sassuolo 1 Thorstvedt (12)

Parma 1 Pallegrino (24)

Génova 1 Colombo (15)

Pisa 1 Léris (38)

Juventus 1 McKennie (49)

Lecce 1 Banda (45+2)

Atalanta 1 Scalvini (12)

Roma 0

- Domingo:

Lazio 0

Nápoles 2 Spinazzola (13), Rrahmani (32)

Fiorentina 1 Kean (90+2)

Cremonese 0

Hellas Verona 0

Torino 3 Simeone (10), Casadei (87), Njie (90+1)

Inter 3 Zielinski (39), Martínez (48), Thuram (74)

Bolonia 1 Castro (83)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23

2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

3. Nápoles 37 17 12 1 4 26 13 13

4. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8

5. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8

6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11

7. Bolonia 26 17 7 5 5 25 17 8

8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2

9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4

10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1

11. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8

12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11

17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15

19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10

20. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12