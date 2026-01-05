Resultados y clasificación de de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Cagliari 0
Milan 1 Leão (50)
- Sábado:
Como 1 Da Cunha (18 de penal)
Udinese 0
Sassuolo 1 Thorstvedt (12)
Parma 1 Pallegrino (24)
Génova 1 Colombo (15)
Pisa 1 Léris (38)
Juventus 1 McKennie (49)
Lecce 1 Banda (45+2)
Atalanta 1 Scalvini (12)
Roma 0
- Domingo:
Lazio 0
Nápoles 2 Spinazzola (13), Rrahmani (32)
Fiorentina 1 Kean (90+2)
Cremonese 0
Hellas Verona 0
Torino 3 Simeone (10), Casadei (87), Njie (90+1)
Inter 3 Zielinski (39), Martínez (48), Thuram (74)
Bolonia 1 Castro (83)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23
2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
3. Nápoles 37 17 12 1 4 26 13 13
4. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8
5. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8
6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11
7. Bolonia 26 17 7 5 5 25 17 8
8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2
9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4
10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1
11. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8
12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11
13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3
14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7
15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11
17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10
18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15
19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10
20. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12