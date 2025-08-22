Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Bundesliga

LA NACION

Bundesliga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayern Múnich 6 Olise (27, 42), Luis Díaz (32), Kane (64, 74, 78)

RB Leipzig 0

- Sábado:

(13h30 GMT) Bayer Leverkusen

Hoffenheim

Eintracht Fráncfort

Werder Bremen

Friburgo

Augsburgo

Unión Berlín

Stuttgart

Heidenheim

Wolfsburgo

(16h30 GMT) St Pauli

Borussia Dortmund

- Domingo:

(13h30 GMT) Maguncia

Colonia

(15h30 GMT) Borussia Mönchengladbach

Hamburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6

2. Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0

. Unión Berlín 0 0 0 0 0 0 0 0

. Maguncia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0

. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0

. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0

. Eintracht Fráncfort 0 0 0 0 0 0 0 0

. Augsburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. St Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Friburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0

. Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolfsburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0

18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6

