Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayern Múnich 6 Olise (27, 42), Luis Díaz (32), Kane (64, 74, 78)
RB Leipzig 0
- Sábado:
(13h30 GMT) Bayer Leverkusen
Hoffenheim
Eintracht Fráncfort
Werder Bremen
Friburgo
Augsburgo
Unión Berlín
Stuttgart
Heidenheim
Wolfsburgo
(16h30 GMT) St Pauli
Borussia Dortmund
- Domingo:
(13h30 GMT) Maguncia
Colonia
(15h30 GMT) Borussia Mönchengladbach
Hamburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6
2. Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0
. Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
. Unión Berlín 0 0 0 0 0 0 0 0
. Maguncia 0 0 0 0 0 0 0 0
. Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
. Eintracht Fráncfort 0 0 0 0 0 0 0 0
. Augsburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
. St Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
. Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Friburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
. Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
. Wolfsburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6
