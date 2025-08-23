LA NACION

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Bundesliga

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayern Múnich 6 Olise (27, 42), Luis Díaz (32), Kane (64, 74, 78)

RB Leipzig 0

- Sábado:

Bayer Leverkusen 1 Quansah (6)

Hoffenheim 2 Asllani (25), Temperle (52)

Eintracht Fráncfort 4 Uzun (22), Bahoya (24, 47), Knauff (70)

Werder Bremen 1 Njinmah (48)

Friburgo 1 Grifo (58 de penal)

Augsburgo 3 Giannoulis (32), Matsima (42), Wolf (45+2)

Unión Berlín 2 Ansah (18, 45+4)

Stuttgart 1 Tomás (86)

Heidenheim 1 Scienza (29)

Wolfsburgo 3 Skov Olsen (20), Svanberg (66), Amoura (87 de penal)

(16:30 GMT) St Pauli

Borussia Dortmund

- Domingo:

(13:30 GMT) Maguncia

Colonia

(15:30 GMT) Borussia Mönchengladbach

Hamburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6

2. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 4 1 3

3. Augsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1

. Hoffenheim 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Maguncia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0

. B. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0

. St Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Stuttgart 0 1 0 0 1 1 2 -1

15. Heidenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6

