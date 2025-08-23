Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayern Múnich 6 Olise (27, 42), Luis Díaz (32), Kane (64, 74, 78)
RB Leipzig 0
- Sábado:
Bayer Leverkusen 1 Quansah (6)
Hoffenheim 2 Asllani (25), Temperle (52)
Eintracht Fráncfort 4 Uzun (22), Bahoya (24, 47), Knauff (70)
Werder Bremen 1 Njinmah (48)
Friburgo 1 Grifo (58 de penal)
Augsburgo 3 Giannoulis (32), Matsima (42), Wolf (45+2)
Unión Berlín 2 Ansah (18, 45+4)
Stuttgart 1 Tomás (86)
Heidenheim 1 Scienza (29)
Wolfsburgo 3 Skov Olsen (20), Svanberg (66), Amoura (87 de penal)
(16:30 GMT) St Pauli
Borussia Dortmund
- Domingo:
(13:30 GMT) Maguncia
Colonia
(15:30 GMT) Borussia Mönchengladbach
Hamburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6
2. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 4 1 3
3. Augsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2
. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2
5. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1
. Hoffenheim 3 1 1 0 0 2 1 1
7. Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0
. Maguncia 0 0 0 0 0 0 0 0
. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
. B. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
. St Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
. Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 1 2 -1
. Stuttgart 0 1 0 0 1 1 2 -1
15. Heidenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2
. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2
17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 1 4 -3
18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6
./bds-mcd
Otras noticias de Bundesliga
- 1
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 2
Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
- 3
Ni Elon Musk, ni el dueño de Amazon: quién es el millonario más influyente de la historia, según la IA
- 4
Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei