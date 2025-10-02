Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Conference League

Resultados de los partidos de la 1ª jornada de la Conference League y tabla de clasificación:

- Jueves:

FC Noah (ARM) 1 Mulahusejnovic (6)

Rijeka (CRO) 0

KuPS Kuopio (FIN) 1 Parzyszek (74)

Drita (KOS) 1 Dabiqaj (80)

Omonia Nicosia (CYP) 0

Maguncia (GER) 1 Amiri (75 de penal)

Lausana (SUI) 3 Lekoueiry (7), Bair (11), Diakité (33)

Breidablik (ISL) 0

Zrinjski (BIH) 5 Bilbija (12), Dujmovic (22), Jakovljevic (40), Damascan (69), Mikic (85)

Lincoln FC (GIB) 0

Jagiellonia Bialystok (POL) 1 Imaz (57)

Hamrun Spartans (MLT) 0

Lech Poznan (POL) 4 Palma (13), Ishak (21), Ismaheel (45+2), Bengtsson (77)

Rapid Viena (AUT) 1 Radulovic (64)

Rayo Vallecano (ESP) 2 Unai López (28), Fran Pérez (31)

Skendija 79 (MKD) 0

Dinamo de Kiev (UKR) 0

Crystal Palace (ENG) 2 Muñoz (31), Nketiah (58)

(19h00 GMT) AEK Larnaca (CYP)

AZ Alkmaar (NED)

Slovan Bratislava (SVK)

Estrasburgo (FRA)

Sparta Praga (CZE)

Shamrock Rovers (IRL)

Fiorentina (ITA)

Sigma Olomuc (CZE)

Legia Varsovia (POL)

Samsunspor (TUR)

Celje (SLO)

AEK Atenas (GRE)

Rakow Czestochowa (POL)

Universitatea Craiova (ROM)

Aberdeen (SCO)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Shelbourne (IRL)

BK Häcken (SWE)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. NK Zrinjski 3 1 1 0 0 5 0

2. Lech Poznan 3 1 1 0 0 4 1

3. Lausana 3 1 1 0 0 3 0

4. Crystal Palace 3 1 1 0 0 2 0

5. Rayo 3 1 1 0 0 2 0

6. Maguncia 3 1 1 0 0 1 0

7. FC Noah 3 1 1 0 0 1 0

8. Jagiellonia Bialystok 3 1 1 0 0 1 0

9. Drita 1 1 0 1 0 1 1

10. KuPS Kuopio 1 1 0 1 0 1 1

11. Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0

12. AEK Atenas 0 0 0 0 0 0 0

13. AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0

14. AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0

15. BK Häcken 0 0 0 0 0 0 0

16. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0

17. Legia Varsovia 0 0 0 0 0 0 0

18. NK Celje 0 0 0 0 0 0 0

19. Raków Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0

20. Estrasburgo 0 0 0 0 0 0 0

21. Samsunspor K 0 0 0 0 0 0 0

22. Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0

23. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0

24. Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0

25. Sigma Olomouc 0 0 0 0 0 0 0

26. Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0

27. Sparta Praga 0 0 0 0 0 0 0

28. Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0

29. Hamrun Spartans 0 1 0 0 1 0 1

30. Rijeka 0 1 0 0 1 0 1

31. Omonia Nicosia 0 1 0 0 1 0 1

32. Dinamo de Kiev 0 1 0 0 1 0 2

33. Škendija 79 0 1 0 0 1 0 2

34. Rapid Viena 0 1 0 0 1 1 4

35. Breidablik 0 1 0 0 1 0 3

36. Lincoln FC 0 1 0 0 1 0 5

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

