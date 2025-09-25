Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Europa League
Resultados de los partidos de la 1ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:
Resultados de los partidos de la 1ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:
- Miércoles:
Friburgo (GER) - Basilea (SUI) 2 - 1
Betis (ESP) - Nottingham Forest (ENG) 2 - 2
Niza (FRA) - Roma (ITA) 1 - 2
Malmö (SWE) - Ludogorets (BUL) 1 - 2
Dinamo Zagreb (CRO) - Fenerbahçe (TUR) 3 - 1
Estrella Roja (SRB) - Celtic (SCO) 1 - 1
Sporting Braga (POR) - Feyenoord (NED) 1 - 0
PAOK Salónica (GRE) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 0 - 0
Midtjylland (DEN) - Sturm Graz (AUT) 2 - 0
- Jueves:
Stuttgart (GER) - Celta Vigo (ESP) 2 - 1
Young Boys (SUI) - Panathinaikos (GRE) 1 - 4
RB Salzburgo (AUT) - Oporto (POR) 0 - 1
FC Utrecht (NED) - Lyon (FRA) 0 - 1
Ferencvaros (HUN) - Viktoria Pilsen (CZE) 1 - 1
Aston Villa (ENG) - Bolonia (ITA) 1 - 0
Glasgow Rangers (SCO) - Genk (BEL) 0 - 1
Go Ahead Eagles (NED) - FCSB (ROM) 0 - 1
Lille (FRA) - Brann Bergen (NOR) 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Panathinaikos 3 1 1 0 0 4 1
2. Dinamo Zagreb 3 1 1 0 0 3 1
3. Midtjylland 3 1 1 0 0 2 0
4. Roma 3 1 1 0 0 2 1
5. Ludogorets 3 1 1 0 0 2 1
6. Friburgo 3 1 1 0 0 2 1
7. Lille 3 1 1 0 0 2 1
8. Stuttgart 3 1 1 0 0 2 1
9. Oporto 3 1 1 0 0 1 0
10. FCSB 3 1 1 0 0 1 0
11. Genk 3 1 1 0 0 1 0
12. Lyon 3 1 1 0 0 1 0
13. Sporting de Braga 3 1 1 0 0 1 0
14. Aston Villa 3 1 1 0 0 1 0
15. Nottingham 1 1 0 1 0 2 2
16. Betis 1 1 0 1 0 2 2
17. Celtic de Glasgow 1 1 0 1 0 1 1
18. Viktoria Pilsen 1 1 0 1 0 1 1
19. Estrella Roja 1 1 0 1 0 1 1
20. Ferencvaros 1 1 0 1 0 1 1
21. Maccabi Tel Aviv 1 1 0 1 0 0 0
22. PAOK 1 1 0 1 0 0 0
23. Celta 0 1 0 0 1 1 2
24. Brann Bergen 0 1 0 0 1 1 2
25. Basilea 0 1 0 0 1 1 2
26. Malmö FF 0 1 0 0 1 1 2
27. Niza 0 1 0 0 1 1 2
28. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1
29. FC Utrecht 0 1 0 0 1 0 1
30. Go Ahead Eagles 0 1 0 0 1 0 1
31. Glasgow Rangers 0 1 0 0 1 0 1
32. Salzburgo 0 1 0 0 1 0 1
33. Feyenoord 0 1 0 0 1 0 1
34. Fenerbahçe SK 0 1 0 0 1 1 3
35. Sturm Graz 0 1 0 0 1 0 2
36. Young Boys 0 1 0 0 1 1 4
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
