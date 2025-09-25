Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Europa League

Resultados de los partidos de la 1ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:

- Miércoles:

Friburgo (GER) - Basilea (SUI) 2 - 1

Betis (ESP) - Nottingham Forest (ENG) 2 - 2

Niza (FRA) - Roma (ITA) 1 - 2

Malmö (SWE) - Ludogorets (BUL) 1 - 2

Dinamo Zagreb (CRO) - Fenerbahçe (TUR) 3 - 1

Estrella Roja (SRB) - Celtic (SCO) 1 - 1

Sporting Braga (POR) - Feyenoord (NED) 1 - 0

PAOK Salónica (GRE) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 0 - 0

Midtjylland (DEN) - Sturm Graz (AUT) 2 - 0

- Jueves:

Stuttgart (GER) - Celta Vigo (ESP) 2 - 1

Young Boys (SUI) - Panathinaikos (GRE) 1 - 4

RB Salzburgo (AUT) - Oporto (POR) 0 - 1

FC Utrecht (NED) - Lyon (FRA) 0 - 1

Ferencvaros (HUN) - Viktoria Pilsen (CZE) 1 - 1

Aston Villa (ENG) - Bolonia (ITA) 1 - 0

Glasgow Rangers (SCO) - Genk (BEL) 0 - 1

Go Ahead Eagles (NED) - FCSB (ROM) 0 - 1

Lille (FRA) - Brann Bergen (NOR) 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Panathinaikos 3 1 1 0 0 4 1

2. Dinamo Zagreb 3 1 1 0 0 3 1

3. Midtjylland 3 1 1 0 0 2 0

4. Roma 3 1 1 0 0 2 1

5. Ludogorets 3 1 1 0 0 2 1

6. Friburgo 3 1 1 0 0 2 1

7. Lille 3 1 1 0 0 2 1

8. Stuttgart 3 1 1 0 0 2 1

9. Oporto 3 1 1 0 0 1 0

10. FCSB 3 1 1 0 0 1 0

11. Genk 3 1 1 0 0 1 0

12. Lyon 3 1 1 0 0 1 0

13. Sporting de Braga 3 1 1 0 0 1 0

14. Aston Villa 3 1 1 0 0 1 0

15. Nottingham 1 1 0 1 0 2 2

16. Betis 1 1 0 1 0 2 2

17. Celtic de Glasgow 1 1 0 1 0 1 1

18. Viktoria Pilsen 1 1 0 1 0 1 1

19. Estrella Roja 1 1 0 1 0 1 1

20. Ferencvaros 1 1 0 1 0 1 1

21. Maccabi Tel Aviv 1 1 0 1 0 0 0

22. PAOK 1 1 0 1 0 0 0

23. Celta 0 1 0 0 1 1 2

24. Brann Bergen 0 1 0 0 1 1 2

25. Basilea 0 1 0 0 1 1 2

26. Malmö FF 0 1 0 0 1 1 2

27. Niza 0 1 0 0 1 1 2

28. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1

29. FC Utrecht 0 1 0 0 1 0 1

30. Go Ahead Eagles 0 1 0 0 1 0 1

31. Glasgow Rangers 0 1 0 0 1 0 1

32. Salzburgo 0 1 0 0 1 0 1

33. Feyenoord 0 1 0 0 1 0 1

34. Fenerbahçe SK 0 1 0 0 1 1 3

35. Sturm Graz 0 1 0 0 1 0 2

36. Young Boys 0 1 0 0 1 1 4

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

bds/dr