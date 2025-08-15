LA NACION

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 1 Roca (57)

Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)

En juego:

Villarreal

Oviedo

- Sábado:

(17h30 GMT) Mallorca

Barcelona

(19h30 GMT) Alavés

Levante

Valencia

Real Sociedad

- Domingo:

(15h00 GMT) Celta

Getafe

(17h30 GMT) Athletic

Sevilla

(19h30 GMT) Espanyol

Atlético de Madrid

- Lunes:

(19h00 GMT) Elche

Betis

- Martes:

(19h00 GMT) Real Madrid

Osasuna

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

2. Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0

. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0

. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0

. Elche 0 0 0 0 0 0 0 0

. Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0

. Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0

. Levante 0 0 0 0 0 0 0 0

. Celta 0 0 0 0 0 0 0 0

. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0

. Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0

. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0

. Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0

. Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

