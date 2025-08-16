Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Girona 1 Roca (57)
Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)
Villarreal 2 Etta Eyong (29), Gueye (36)
Oviedo 0
- Sábado:
Mallorca 0
Barcelona 3 Raphinha (7), Torres (23), Yamal (90+4)
En juego
Alavés
Levante
Valencia
Real Sociedad
- Domingo:
(15h00 GMT) Celta
Getafe
(17h30 GMT) Athletic
Sevilla
(19h30 GMT) Espanyol
Atlético de Madrid
- Lunes:
(19h00 GMT) Elche
Betis
- Martes:
(19h00 GMT) Real Madrid
Osasuna
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3
2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2
3. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2
4. Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0
. Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
. Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
. Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
. Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
. Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
. Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
. Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2
19. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2
20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3
