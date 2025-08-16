LA NACION

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga
Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 1 Roca (57)

Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)

Villarreal 2 Etta Eyong (29), Gueye (36)

Oviedo 0

- Sábado:

Mallorca 0

Barcelona 3 Raphinha (7), Torres (23), Yamal (90+4)

En juego

Alavés

Levante

Valencia

Real Sociedad

- Domingo:

(15h00 GMT) Celta

Getafe

(17h30 GMT) Athletic

Sevilla

(19h30 GMT) Espanyol

Atlético de Madrid

- Lunes:

(19h00 GMT) Elche

Betis

- Martes:

(19h00 GMT) Real Madrid

Osasuna

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

4. Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0

. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0

. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0

. Elche 0 0 0 0 0 0 0 0

. Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0

. Levante 0 0 0 0 0 0 0 0

. Celta 0 0 0 0 0 0 0 0

. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0

. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0

. Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0

. Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

19. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3

