LA NACION

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga
Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La LigaCesar Cebolla - AP

```html

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 1 Roca (57)

Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)

Villarreal 2 Etta Eyong (29), Gueye (36)

Oviedo 0

- Sábado:

Mallorca 0

Barcelona 3 Raphinha (7), Torres (23), Yamal (90+4)

Alavés 2 Toni Martinez (36), Tenaglia (90+2)

Levante 1 Toljan (68)

Valencia 1 Diego López (57)

Real Sociedad 1 Kubo (60)

- Domingo:

Celta 0

Getafe 2 Liso (47), Uche (72)

(17h30 GMT) Athletic

Sevilla

(19h30 GMT) Espanyol

Atlético de Madrid

- Lunes:

(19h00 GMT) Elche

Betis

- Martes:

(19h00 GMT) Real Madrid

Osasuna

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Alavés 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0

8. Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0

. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0

. Elche 0 0 0 0 0 0 0 0

. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0

. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Celta 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3

```

LA NACION
Más leídas
  1. La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
    1

    La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española

  2. Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo
    2

    Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo

  3. Una gestión al límite y la ilusión de la elección sanadora
    3

    Una gestión al límite y la ilusión de la elección sanadora

  4. El plan para convertir a los chicos nacidos en Buenos Aires en agentes al servicio del Kremlin
    4

    Espionaje ruso en la Argentina: el plan para convertir a los chicos nacidos en Buenos Aires en agentes al servicio del Kremlin

Cargando banners ...