Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Girona 1 Roca (57)
Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)
Villarreal 2 Etta Eyong (29), Gueye (36)
Oviedo 0
- Sábado:
Mallorca 0
Barcelona 3 Raphinha (7), Torres (23), Yamal (90+4)
Alavés 2 Toni Martinez (36), Tenaglia (90+2)
Levante 1 Toljan (68)
Valencia 1 Diego López (57)
Real Sociedad 1 Kubo (60)
- Domingo:
Celta 0
Getafe 2 Liso (47), Uche (72)
(17h30 GMT) Athletic
Sevilla
(19h30 GMT) Espanyol
Atlético de Madrid
- Lunes:
(19h00 GMT) Elche
Betis
- Martes:
(19h00 GMT) Real Madrid
Osasuna
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3
2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2
3. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2
. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2
5. Alavés 3 1 1 0 0 2 1 1
6. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0
. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0
8. Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
. Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
. Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
. Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1
17. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Celta 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2
20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3
```
