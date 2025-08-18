Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Girona 1 Roca (57)
Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)
Villarreal 2 Etta Eyong (29), Gueye (36)
Oviedo 0
- Sábado:
Mallorca 0
Barcelona 3 Raphinha (7), Torres (23), Yamal (90+4)
Alavés 2 Toni Martínez (36), Tenaglia (90+2)
Levante 1 Toljan (68)
Valencia 1 Diego López (57)
Real Sociedad 1 Kubo (60)
- Domingo:
Celta 0
Getafe 2 Liso (47), Uche (72)
Athletic 3 Nico Williams (36 de penal), Sannadi (43), Navarro (81)
Sevilla 2 Lukebakio (60), Agoume (72)
Espanyol 2 Rubio (73), Milla (84)
Atlético de Madrid 1 Julián Álvarez (37)
- Lunes:
Elche 1 Valera (81)
Betis 1 Ruibal (21)
- Martes:
(19h00 GMT) Real Madrid
Osasuna
1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3
2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2
3. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2
4. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2
5. Athletic 3 1 1 0 0 3 2 1
6. Alavés 3 1 1 0 0 2 1 1
7. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1
8. Elche 1 1 0 1 0 1 1 0
9. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0
10. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0
11. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0
12. Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1
15. Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 1 2 -1
16. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1
17. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Celta 0 1 0 0 1 0 2 -2
19. Real Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2
20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3
