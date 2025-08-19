Resultados y clasificación de la 1ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 1 Roca (57)

Rayo 3 De Frutos (18), Álvaro García (20), Palazón (45 de penal)

Villarreal 2 Etta Eyong (29), Gueye (36)

Oviedo 0

- Sábado:

Mallorca 0

Barcelona 3 Raphinha (7), Torres (23), Yamal (90+4)

Alavés 2 Toni Martínez (36), Tenaglia (90+2)

Levante 1 Toljan (68)

Valencia 1 Diego López (57)

Real Sociedad 1 Kubo (60)

- Domingo:

Celta 0

Getafe 2 Liso (47), Uche (72)

Athletic 3 Nico Williams (36 de penal), Sannadi (43), Navarro (81)

Sevilla 2 Lukebakio (60), Agoume (72)

Espanyol 2 Rubio (73), Milla (84)

Atlético de Madrid 1 Julián Álvarez (37)

- Lunes:

Elche 1 Valera (81)

Betis 1 Ruibal (21)

- Martes:

Real Madrid 1 Mbappé (51 de penal)

Osasuna 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

4. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Athletic 3 1 1 0 0 3 2 1

6. Alavés 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Real Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Elche 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

14. Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 1 2 -1

15. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Osasuna 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Celta 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Real Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3