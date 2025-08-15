Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Rennes 1 Blas (90+1)

Marsella 0

- Sábado:

(15h00 GMT) Lens

Lyon

(17h00 GMT) Mónaco

Le Havre

(19h05 GMT) Niza

Toulouse

- Domingo:

(13h00 GMT) Brest

Lille

(15h15 GMT) Angers

París FC

Metz

Estrasburgo

Auxerre

Lorient

(18h45 GMT) Nantes

París Saint-Germain

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1

2. Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0

. Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0

. Metz 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lille 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0

. Niza 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0

. París FC 0 0 0 0 0 0 0 0

. París SG 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lens 0 0 0 0 0 0 0 0

. Estrasburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brest 0 0 0 0 0 0 0 0

. Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Marsella 0 1 0 0 1 0 1 -1