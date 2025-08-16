Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de la Ligue 1 de fútbol francés…
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rennes 1 Blas (90+1)
Marsella 0
- Sábado:
Lens 0
Lyon 1 Mikautadze (45+1)
En juego:
Mónaco
Le Havre
(19h05 GMT) Niza
Toulouse
- Domingo:
(13h00 GMT) Brest
Lille
(15h15 GMT) Angers
París FC
Metz
Estrasburgo
Auxerre
Lorient
(18h45 GMT) Nantes
París Saint-Germain
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1
2. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1
3. Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0
. Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
. Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
. Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
. Niza 0 0 0 0 0 0 0 0
. París FC 0 0 0 0 0 0 0 0
. París Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
. Estrasburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0
. Brest 0 0 0 0 0 0 0 0
. Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Marsella 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
