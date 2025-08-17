Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de la Ligue 1 de fútbol francés…
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rennes 1 Blas (90+1)
Marsella 0
- Sábado:
Lens 0
Lyon 1 Mikautadze (45+1)
Mónaco 3 Lloris (32 en contra), Dier (61), Akliouche (74)
Le Havre 1 Ndiaye (67)
Niza 0
Toulouse 1 Sidibé (89)
- Domingo:
Brest 3 Doumbia (34, 51), Le Cardinal (75)
Lille 3 Giroud (11), Haraldsson (26), Mukau (66)
(15h15 GMT) Angers
Paris FC
Metz
Estrasburgo
Auxerre
Lorient
(18h45 GMT) Nantes
París SG
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2
2. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1
. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1
4. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1
5. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0
6. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0
7. Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
. Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
. Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
. París SG 0 0 0 0 0 0 0 0
. Estrasburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Niza 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Marsella 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
18. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2
