Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Rennes 1 Blas (90+1)

Marsella 0

- Sábado:

Lens 0

Lyon 1 Mikautadze (45+1)

Mónaco 3 Lloris (32 en contra), Dier (61), Akliouche (74)

Le Havre 1 Ndiaye (67)

Niza 0

Toulouse 1 Sidibé (89)

- Domingo:

Brest 3 Doumbia (34, 51), Le Cardinal (75)

Lille 3 Giroud (11), Haraldsson (26), Mukau (66)

(15h15 GMT) Angers

Paris FC

Metz

Estrasburgo

Auxerre

Lorient

(18h45 GMT) Nantes

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2

2. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1

. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1

4. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0

6. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0

7. Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0

. Metz 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0

. Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0

. París SG 0 0 0 0 0 0 0 0

. Estrasburgo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Niza 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Marsella 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2