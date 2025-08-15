LA NACION

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League
Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier LeagueOLI SCARFF - AFP

```html

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Liverpool 4 Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88), Salah (90+4)

Bournemouth 2 Semenyo (64, 76)

- Sábado:

(11h30 GMT) Aston Villa

Newcastle

(14h00 GMT) Brighton

Fulham

Sunderland

West Ham

Tottenham

Burnley

(16h30 GMT) Wolverhampton

Manchester City

- Domingo:

(13h00 GMT) Nottingham

Brentford

Chelsea

Crystal Palace

(15h30 GMT) Manchester United

Arsenal

- Lunes:

(19h00 GMT) Leeds

Everton

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

2. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0

. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nottingham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

20. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2

./bds

```

LA NACION
Más leídas
  1. Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado
    1

    Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado

  2. Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Santilli
    2

    Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

  3. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    3

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  4. Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos
    4

    Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos

Cargando banners ...