Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Liverpool 4 Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88), Salah (90+4)
AFC Bournemouth 2 Semenyo (64, 76)
- Sábado:
(11h30 GMT) Aston Villa
Newcastle
(14h00 GMT) Brighton
Fulham
Sunderland
West Ham
Tottenham
Burnley
(16h30 GMT) Wolverhampton
Manchester City
- Domingo:
(13h00 GMT) Nottingham
Brentford
Chelsea
Crystal Palace
(15h30 GMT) Manchester United
Arsenal
- Lunes:
(19h00 GMT) Leeds
Everton
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
2. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0
. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
4. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
. Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0
. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
. Nottingham 0 0 0 0 0 0 0 0
. Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0
. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0
20. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2
