Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League
OLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Liverpool 4 Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88), Salah (90+4)

AFC Bournemouth 2 Semenyo (64, 76)

- Sábado:

(11h30 GMT) Aston Villa

Newcastle

(14h00 GMT) Brighton

Fulham

Sunderland

West Ham

Tottenham

Burnley

(16h30 GMT) Wolverhampton

Manchester City

- Domingo:

(13h00 GMT) Nottingham

Brentford

Chelsea

Crystal Palace

(15h30 GMT) Manchester United

Arsenal

- Lunes:

(19h00 GMT) Leeds

Everton

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

2. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

4. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0

. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nottingham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

20. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2

