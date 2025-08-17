Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Liverpool 4 Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88), Salah (90+4)
Bournemouth 2 Semenyo (64, 76)
- Sábado:
Aston Villa 0
Newcastle 0
Brighton 1 O'Riley (55 de penal)
Fulham 1 Muniz (90+6)
Sunderland 3 Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)
West Ham 0
Tottenham 3 Richarlison (10, 60), Johnson (66)
Burnley 0
Wolverhampton 0
Manchester City 4 Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81)
- Domingo:
Nottingham Forest 3 Woods (5, 45+2), Ndoye (42)
Brentford 1 Thiago (78 de penal)
Chelsea 0
Crystal Palace 0
(15:30 GMT) Manchester United
Arsenal
- Lunes:
(19:00 GMT) Leeds
Everton
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4
2. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3
3. Tottenham 3 1 1 0 0 3 0 3
4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
5. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2
6. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0
7. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0
8. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0
9. Chelsea 1 1 0 1 0 0 0 0
10. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0
11. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
12. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
16. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2
17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3
19. West Ham 0 1 0 0 1 0 3 -3
20. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4
