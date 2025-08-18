Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Liverpool 4 Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88), Salah (90+4)
Bournemouth 2 Semenyo (64, 76)
- Sábado:
Aston Villa 0
Newcastle 0
Brighton 1 O'Riley (55 de penal)
Fulham 1 Muniz Carvalho (90+6)
Sunderland 3 Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)
West Ham 0
Tottenham 3 Richarlison (10, 60), Johnson (66)
Burnley 0
Wolverhampton 0
Manchester City 4 Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81)
- Domingo:
Nottingham 3 Wood (5, 45+2), Ndoye (42)
Brentford 1 Thiago (78 de penal)
Chelsea 0
Crystal Palace 0
Manchester United 0
Arsenal 1 Calafiori (13)
- Lunes:
Leeds 1 Nmecha (84 de penal)
Everton 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4
2. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3
. Tottenham 3 1 1 0 0 3 0 3
4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
5. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2
6. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1
. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0
. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0
10. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0
. Chelsea 1 1 0 1 0 0 0 0
. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0
. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
14. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1
16. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2
17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3
. West Ham 0 1 0 0 1 0 3 -3
20. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4
