Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Liverpool 4 Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88), Salah (90+4)

Bournemouth 2 Semenyo (64, 76)

- Sábado:

Aston Villa 0

Newcastle 0

Brighton 1 O'Riley (55 de penal)

Fulham 1 Muniz Carvalho (90+6)

Sunderland 3 Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)

West Ham 0

Tottenham 3 Richarlison (10, 60), Johnson (66)

Burnley 0

Wolverhampton 0

Manchester City 4 Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81)

- Domingo:

Nottingham 3 Wood (5, 45+2), Ndoye (42)

Brentford 1 Thiago (78 de penal)

Chelsea 0

Crystal Palace 0

Manchester United 0

Arsenal 1 Calafiori (13)

- Lunes:

Leeds 1 Nmecha (84 de penal)

Everton 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3

. Tottenham 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

5. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0

. Chelsea 1 1 0 1 0 0 0 0

. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2

17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

. West Ham 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4

