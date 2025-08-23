Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Génova 0
Lecce 0
Sassuolo 0
Nápoles 2 McTominay (17), De Bruyne (57)
(18h45 GMT) Roma
Bolonia
Milan
Cremonese
- Domingo:
(16h30 GMT) Cagliari
Fiorentina
Como
Lazio
(18h45 GMT) Atalanta
Pisa
Juventus
Parma
- Lunes:
(16h30 GMT) Udinese
Hellas Verona
(18h45 GMT) Inter
Torino
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2
2. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0
. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0
4. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
. Bolonia 0 0 0 0 0 0 0 0
. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
. Como 0 0 0 0 0 0 0 0
. Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0
. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
. Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
. Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
. Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
. Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2
Otras noticias de Serie A
- 1
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 2
Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
- 3
Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
- 4
El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round