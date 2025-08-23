Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Génova 0

Lecce 0

Sassuolo 0

Nápoles 2 McTominay (17), De Bruyne (57)

(18h45 GMT) Roma

Bolonia

Milan

Cremonese

- Domingo:

(16h30 GMT) Cagliari

Fiorentina

Como

Lazio

(18h45 GMT) Atalanta

Pisa

Juventus

Parma

- Lunes:

(16h30 GMT) Udinese

Hellas Verona

(18h45 GMT) Inter

Torino

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2

2. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0

. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0

4. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bolonia 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0

. Como 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0

. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0

. Inter 0 0 0 0 0 0 0 0

. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0

. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0

. Parma 0 0 0 0 0 0 0 0

. Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0

. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0

. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2