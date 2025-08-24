Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Serie A

```html

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Génova 0

Lecce 0

Sassuolo 0

Nápoles 2 McTominay (17), De Bruyne (57)

Roma 1 Wesley (53)

Bolonia 0

Milan 1 Pavlovic (45+1)

Cremonese 2 Baschirotto (28), Bonazzoli (61)

- Domingo:

Cagliari 1 Luperto (90+4)

Fiorentina 1 Mandragora (68)

Como 2 Douvikas (47), Paz (73)

Lazio 0

(18h45 GMT) Atalanta

Pisa

Juventus

Parma

- Lunes:

(16h30 GMT) Udinese

Hellas Verona

(18h45 GMT) Inter

Torino

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Como 3 1 1 0 0 2 0 2

. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Cremonese 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

7. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0

. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0

9. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0

. Inter 0 0 0 0 0 0 0 0

. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0

. Parma 0 0 0 0 0 0 0 0

. Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0

. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1

18. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2

