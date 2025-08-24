Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Génova 0
Lecce 0
Sassuolo 0
Nápoles 2 McTominay (17), De Bruyne (57)
Roma 1 Wesley (53)
Bolonia 0
Milan 1 Pavlovic (45+1)
Cremonese 2 Baschirotto (28), Bonazzoli (61)
- Domingo:
Cagliari 1 Luperto (90+4)
Fiorentina 1 Mandragora (68)
Como 2 Douvikas (47), Paz (73)
Lazio 0
(18h45 GMT) Atalanta
Pisa
Juventus
Parma
- Lunes:
(16h30 GMT) Udinese
Hellas Verona
(18h45 GMT) Inter
Torino
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Como 3 1 1 0 0 2 0 2
. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2
3. Cremonese 3 1 1 0 0 2 1 1
4. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1
5. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0
. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0
7. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0
. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0
9. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
. Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
. Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
. Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
. Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1
18. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1
19. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2
